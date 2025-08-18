あすか薬ＨＤがＭＩＣＩＮと過敏性腸症候群治療⽤アプリを共同開発へ あすか薬ＨＤがＭＩＣＩＮと過敏性腸症候群治療⽤アプリを共同開発へ

あすか製薬ホールディングス<4886.T>がこの日の取引終了後、オンライン診療サービスなどを展開するＭＩＣＩＮ（東京都港区）と過敏性腸症候群（ＩＢＳ）治療用アプリの共同開発及び販売に関する契約に合意したと発表した。



ＩＢＳは、大腸及び小腸に潰瘍や腫瘍などの器質的異常がないにも関わらず、腹痛や腹部の不快感、便通異常などを主な症状とする消化管の機能障害。ＭＩＣＩＮは、オンライン診療サービスや分散型臨床試験（ＤＣＴ）プラットフォームなどのデジタルソリューションを展開するほか、デジタルセラピューティクス事業として疾患の管理だけではなく、予防や診断、治療に貢献する治療用アプリや治療補助アプリを開発している。今回の連携では、ＩＢＳに悩む患者へ新たな治療選択肢を届けることを目指すとしている。



出所：MINKABU PRESS