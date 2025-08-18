知英（C）モデルプレス

写真拡大

【モデルプレス＝2025/08/18】K-POPガールズグループ・KARA（カラ）の知英（ジヨン）が、18日までに自身のInstagramを更新。美しいスタイルを披露した。

【写真】KARA知英、スラリ美脚披露

◆知英、ミニ丈×タトゥーストッキングで美脚スラリ


知英は「まるで魔法ような時間だったね。本当に、幸せ」とつづり、衣装姿を公開。トレンド感のあるカーキのトラックジャケットにバルーンスカート、リボンの編み上げデザインがプリントされたタトゥーストッキングを合わせ、美しい脚を際立たせていた。

この投稿にファンからは「憧れの体型」「脚が真っ直ぐで綺麗」「着こなし可愛すぎる」「スタイル抜群」と反響が寄せられている。（modelpress編集部）

【Not Sponsored 記事】