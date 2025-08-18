キリンホールディングス（以下、キリン）とクロレラ製造における豊富なノウハウを持つエポラは、エポラのクロレラ粉末をベースに、キリンの独自素材「プラズマ乳酸菌」と、天然由来の「GABA」を配合したトリプルヘルスクレームの機能性表示食品「青玉プレミアム 免疫と睡眠と記憶力」を共同開発した。9月1日から、三洋薬品HBCの配置販売および通信販売で発売する。「プラズマ乳酸菌」を配合する免疫・睡眠・記憶力のトリプルヘルスクレーム商品は日本初（8月15日時点 キリンおよびエポラ調べ 機能性表示食品の届出情報検索に基づく）となる。

厚生労働省「健康づくりのための睡眠ガイド2023」では、睡眠は全ての年代において健康増進・維持に不可欠な休養活動であり、免疫や認知を含むさまざまな機能の増進、維持に重要であると述べられている（厚生労働省 健康づくりのための睡眠ガイド2023 睡眠に関する基本事項 1.睡眠の機能と健康との関係）。また、同社の調査では「今後低下すると不安な認知機能」の1位が「記憶力」（79.8％）であることや、多くの人が認知機能について「何をしたらよいか分からない」という課題を抱えていることがわかった（2022年8月16日同社リリース「日常生活の変化と認知機能に関する意識調査」について 2022年 KIRIN キリンホールディングス 全国20歳以上の男女 有効回答数3175名 調査期間2022年7月15日〜7月18日）。

キリンとエポラは免疫・睡眠・記憶力の三つの課題に着目し、エポラのビタミン・ミネラル、タンパク質など50種類以上の栄養素を含む「石垣島産クロレラ」をベースに、健康な人の免疫機能の維持に役立つキリンの独自素材「プラズマ乳酸菌」と、睡眠の質（眠りの深さ、すっきりとした目覚め）の向上に役立つ機能および、加齢によって低下する認知機能の一部である記憶力（見たり聞いたりしたことを思い出す力）を維持する機能をもつ「GABA」を配合した、トリプルヘルスクレームの機能性表示食品を共同で開発した。同品を通じて免疫・睡眠・記憶力ケアの習慣化をサポートし、健康維持・増進につなげていく。

商品特長は、トリプルヘルスクレーム対応、免疫・睡眠・記憶力の3要素を同時にサポートする機能性表示食品。50種類以上の栄養素を含む「石垣島産クロレラ」に、天然由来の「GABA」を使用し、加齢によって低下しやすい記憶力や空間認知力の維持と、キリンの独自素材「プラズマ乳酸菌」を配合した。日々の免疫ケアに役立つ。エポラ社の技術で食品添加物を使用せずに粒状に成型した。

「プラズマ乳酸菌」は、健康な人の免疫の維持をサポートする乳酸菌。世界で初めて（ヒトでpDCに働きかけることが世界で初めて論文報告された乳酸菌（PubMed及び医中誌Webの掲載情報に基づく））免疫の司令塔pDC（プラズマサイトイド樹状細胞）に働きかけることが論文で報告されている。キリン、小岩井乳業、協和発酵バイオが共同で研究を進め、国内外の大学・研究機関の協力のもと、これまで34報（7月末時点）の論文・学会発表を行っている。

［小売価格］7020円（税込）

［発売日］9月1日（月）

キリンホールディングス＝https://www.kirinholdings.coｍ