住友不動産ヴィラフォンテーヌは、ラガルデール アクティブ エンタープライズ ジャパンとのライセンス契約に基づき、羽田空港第3ターミナル直結の複合施設「羽田エアポートガーデン」内「住友不動産ホテル ヴィラフォンテーヌ プレミア 羽田空港」において、フランス発のラグジュアリースパ施設「ELLE SPA」を11月17日に開業する。これに伴い、8月18日午前10時から公式サイトで予約受付を開始した。

「ヴィラフォンテーヌ プレミア 羽田空港」は、日本文化のおもてなし精神と、高品質なサービスを融合したラグジュアリーホテルとして、国内外の多様なゲストに支持されている。そのホテル空間内に開業する日本初の「ELLE SPA」は、世界的なブランド力をもつELLEの美学とウェルネス哲学を体現する施設。空港直結という立地において、“旅の拠点でありながら、目的地にもなる体験価値”を提供するこのスパは、従来の空港のトランジット利用を超える新たな滞在スタイルを提案する。

開業によって、同ホテルが持つ上質な空間とブランド価値に、ELLEのもつファッション・ウェルネス分野での世界的な感性が加わる。これによって、ホテルの付加価値を一層高め、ビジネス・観光を問わず、羽田を起点とする旅の体験全体に深みを加える。





ELLEが提唱する「美しく生きる」というコンセプトを軸に、現代の多様なライフスタイルや価値観に寄り添いながら、心身のバランスを整えるための特別な空間。ELLEのクリエイティブチームと連携し、日本の文化や素材を取り入れながら「本質的な美しさとウェルビーイングの追求」を目指しており、訪れるたびに美しく生まれ変わる感覚を届ける。内側から整え、外側を磨き、そして気持ちまで前向きに。ELLEならではの感性と技術が融合した、唯一無二の体験を提供する。





「ELLE SPA」はホテルの高級感をひとときもくずすことなく、エントランスに足を踏み入れた瞬間からELLEの世界観に包まれる特別な空間が広がる。家具やカラーはすべてELLEらしさを表現したものを厳選し、まるでパリのアパルトマンに招かれたような非日常の旅気分を演出する。SPAには「Vibrant」「Dreamy」「Cocoon」といった3つのトリートメント室をはじめ、プライベートバスと最上級のELLESPA体験が得られるスパスイート「Japanesque」を用意している。スパスイートとプライベートバスはサウナ完備で、天然温泉「泉天空の湯」から引湯した温泉を貸切で利用可能。施術後はリラクゼーションスペースで心身のリラックスを深めてもらえる。

すべてオーダーメイドケアで、ゲスト一人ひとりに最適なトリートメントを提供。同スパのすべてのセラピストは皮膚学・解剖学を基礎から学び、身体の構造や肌の特性を深く理解した上で施術を行う。消費者一人ひとりの体調や肌状態に合わせたオーダーメイドのケアを提供し、一度の施術で深いリラクゼーションと持続する効果を実感できる。技術だけでなく、ホスピタリティにもこだわり、心身ともに満たされる時間を届ける。

［オープン日］11月17日（月）

［予約開始日］8月18日（月）

住友不動産ヴィラフォンテーヌ＝https://www.hvf.jp