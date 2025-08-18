ラウール＆木村文乃『愛の、がっこう。』神社シーンのオフショットに大反響！「かわいくて沁みる…」「尊すぎて涙」「サムネから美しすぎる」
ドラマ『愛の、がっこう。』（フジテレビ系）の公式SNSにて、木村文乃とラウール（Snow Man）のオフショット動画が公開された。
同作は8月14日に第6話が放送。カヲル（ラウール）は小川愛実（木村文乃）に一日だけふたりで遠出をし、それで最後にしようと提案。京急電車に乗ったふたりは三浦海岸で降りて神社へ。絵馬に文字を書こうとするカヲルを、愛実は優しく指導した。
■ラウール＆木村文乃が絵馬を見せてニッコリ
公開されたのは神社でのシーンのオフショット。カメラに気づいた木村がそのことをラウールに伝え、ふたりが笑顔で絵馬を見せる、撮影現場の和やかな空気感が詰め込まれた動画だ。
続いて、本番の様子も。高い位置に絵馬を結ぼうとするカヲルの姿やカヲルが愛実から絵馬を取り上げる姿などが映し出されている。
SNSでは「メイキング627億時間ください」「ラウールからカヲルに切り替わっててすごい」「かわいくて沁みる…」「ほわほわしてて癒される」「尊すぎて涙」「沼で溺れて這い上がれない」「サムネから美しすぎる」など、多くの反響が寄せられている。
■ラウール「二人だけの遠足が終わりました。」
なお、ラウールも自身のInstagramで「二人だけの遠足が終わりました。」と綴り、第6話のオフショットを公開。
ストローハットをかぶり、サングラスをかけ、白でまとめた爽やかなコーディネートのラウールが海辺のコンクリートの上に立っている姿で、スタイルの良さが際立っている。
■『愛の、がっこう。』でホスト役を演じているラウール
