

日経平均と上値抵抗・下値支持となる主要なテクニカル・ポイントを示しました。日経平均の値位置が上がり、上にある抵抗ポイントが減るほど相場の強さを示しますが、一方で過熱への警戒も必要となります。逆に値位置が下がると割安感は強まりますが、上に控える抵抗ポイントの厚みが増し、上値の重さが意識される可能性があります（平日16時頃更新）。





45928.48 ボリンジャー:＋3σ(13週)

45891.12 ボリンジャー:＋3σ(26週)

44789.49 ボリンジャー:＋3σ(25日)

44015.49 ボリンジャー:＋2σ(13週)



43714.31 ★日経平均株価18日終値



43549.88 ボリンジャー:＋2σ(25日)

43355.71 ボリンジャー:＋2σ(26週)

42925.87 6日移動平均線

42718.17 新値三本足陰転値

42310.26 ボリンジャー:＋1σ(25日)

42128.50 均衡表転換線(日足)

42102.50 ボリンジャー:＋1σ(13週)

41562.01 均衡表基準線(日足)

41070.65 25日移動平均線

40930.72 均衡表転換線(週足)

40820.30 ボリンジャー:＋1σ(26週)

40189.51 13週移動平均線

39831.03 ボリンジャー:-1σ(25日)

39669.42 均衡表雲上限(日足)

39177.79 75日移動平均線

38591.42 ボリンジャー:-2σ(25日)

38409.01 200日移動平均線

38284.89 26週移動平均線

38276.51 ボリンジャー:-1σ(13週)

38203.00 均衡表雲上限(週足)

38095.26 均衡表雲下限(日足)

37351.81 ボリンジャー:-3σ(25日)

37313.93 均衡表基準線(週足)

36791.45 均衡表雲下限(週足)

36363.52 ボリンジャー:-2σ(13週)

35749.48 ボリンジャー:-1σ(26週)

34450.53 ボリンジャー:-3σ(13週)

33214.07 ボリンジャー:-2σ(26週)

30678.66 ボリンジャー:-3σ(26週)



ストキャスティクス

ST.Fast(9日) 90.62(前日90.26)

ST.Slow(9日) 89.57(前日90.19)



ST.Fast(13週) 97.62(前日90.82)

ST.Slow(13週) 91.98(前日87.53)



［2025年8月18日］



株探ニュース

