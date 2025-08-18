【日経平均の値位置を知る！】 上値・下値テクニカル・ポイント(18日現在)
日経平均と上値抵抗・下値支持となる主要なテクニカル・ポイントを示しました。日経平均の値位置が上がり、上にある抵抗ポイントが減るほど相場の強さを示しますが、一方で過熱への警戒も必要となります。逆に値位置が下がると割安感は強まりますが、上に控える抵抗ポイントの厚みが増し、上値の重さが意識される可能性があります（平日16時頃更新）。
45928.48 ボリンジャー:＋3σ(13週)
45891.12 ボリンジャー:＋3σ(26週)
44789.49 ボリンジャー:＋3σ(25日)
44015.49 ボリンジャー:＋2σ(13週)
43714.31 ★日経平均株価18日終値
43549.88 ボリンジャー:＋2σ(25日)
43355.71 ボリンジャー:＋2σ(26週)
42925.87 6日移動平均線
42718.17 新値三本足陰転値
42310.26 ボリンジャー:＋1σ(25日)
42128.50 均衡表転換線(日足)
42102.50 ボリンジャー:＋1σ(13週)
41562.01 均衡表基準線(日足)
41070.65 25日移動平均線
40930.72 均衡表転換線(週足)
40820.30 ボリンジャー:＋1σ(26週)
40189.51 13週移動平均線
39831.03 ボリンジャー:-1σ(25日)
39669.42 均衡表雲上限(日足)
39177.79 75日移動平均線
38591.42 ボリンジャー:-2σ(25日)
38409.01 200日移動平均線
38284.89 26週移動平均線
38276.51 ボリンジャー:-1σ(13週)
38203.00 均衡表雲上限(週足)
38095.26 均衡表雲下限(日足)
37351.81 ボリンジャー:-3σ(25日)
37313.93 均衡表基準線(週足)
36791.45 均衡表雲下限(週足)
36363.52 ボリンジャー:-2σ(13週)
35749.48 ボリンジャー:-1σ(26週)
34450.53 ボリンジャー:-3σ(13週)
33214.07 ボリンジャー:-2σ(26週)
30678.66 ボリンジャー:-3σ(26週)
ストキャスティクス
ST.Fast(9日) 90.62(前日90.26)
ST.Slow(9日) 89.57(前日90.19)
ST.Fast(13週) 97.62(前日90.82)
ST.Slow(13週) 91.98(前日87.53)
［2025年8月18日］
株探ニュース