　日経平均と上値抵抗・下値支持となる主要なテクニカル・ポイントを示しました。日経平均の値位置が上がり、上にある抵抗ポイントが減るほど相場の強さを示しますが、一方で過熱への警戒も必要となります。逆に値位置が下がると割安感は強まりますが、上に控える抵抗ポイントの厚みが増し、上値の重さが意識される可能性があります（平日16時頃更新）。


45928.48　　ボリンジャー:＋3σ(13週)
45891.12　　ボリンジャー:＋3σ(26週)
44789.49　　ボリンジャー:＋3σ(25日)
44015.49　　ボリンジャー:＋2σ(13週)

43714.31　　★日経平均株価18日終値

43549.88　　ボリンジャー:＋2σ(25日)
43355.71　　ボリンジャー:＋2σ(26週)
42925.87　　6日移動平均線
42718.17　　新値三本足陰転値
42310.26　　ボリンジャー:＋1σ(25日)
42128.50　　均衡表転換線(日足)
42102.50　　ボリンジャー:＋1σ(13週)
41562.01　　均衡表基準線(日足)
41070.65　　25日移動平均線
40930.72　　均衡表転換線(週足)
40820.30　　ボリンジャー:＋1σ(26週)
40189.51　　13週移動平均線
39831.03　　ボリンジャー:-1σ(25日)
39669.42　　均衡表雲上限(日足)
39177.79　　75日移動平均線
38591.42　　ボリンジャー:-2σ(25日)
38409.01　　200日移動平均線
38284.89　　26週移動平均線
38276.51　　ボリンジャー:-1σ(13週)
38203.00　　均衡表雲上限(週足)
38095.26　　均衡表雲下限(日足)
37351.81　　ボリンジャー:-3σ(25日)
37313.93　　均衡表基準線(週足)
36791.45　　均衡表雲下限(週足)
36363.52　　ボリンジャー:-2σ(13週)
35749.48　　ボリンジャー:-1σ(26週)
34450.53　　ボリンジャー:-3σ(13週)
33214.07　　ボリンジャー:-2σ(26週)
30678.66　　ボリンジャー:-3σ(26週)

ストキャスティクス
ST.Fast(9日)　　90.62(前日90.26)
ST.Slow(9日)　　89.57(前日90.19)

ST.Fast(13週)　 97.62(前日90.82)
ST.Slow(13週)　 91.98(前日87.53)

［2025年8月18日］

株探ニュース