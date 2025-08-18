[PTS]デイタイムセッション終了 15時30分以降の上昇1245銘柄・下落1579銘柄（東証終値比）
8月18日のPTSデイタイムセッション（08:20～16:30）が終了。東証の取引が終了した15時30分以降に売買が成立したのは2905銘柄。東証終値比で上昇は1245銘柄、下落は1579銘柄だった。日経平均株価構成銘柄の売買成立数は225銘柄。うち値上がりが92銘柄、値下がりは131銘柄と売りが優勢。ＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳ 日経平均レバレッジ・インデックス連動型上場投信<1570>は35円安となっている。
PTS市場全体、および日経平均構成銘柄の18日終値比の上昇率・下落率ランキングは以下のとおり。
△PTS値上がり率ランキング
コード 銘柄名 株価 終値比（ 率 ）
1位 <8918> ランド 8.4 +0.4（ +5.0%）
2位 <7946> 光陽社 2010 +80（ +4.1%）
3位 <4591> リボミック 111.9 +3.9（ +3.6%）
4位 <8698> マネックスＧ 809.8 +25.8（ +3.3%）
5位 <8410> セブン銀 296 +9.4（ +3.3%）
6位 <9843> ニトリＨＤ 14395 +410（ +2.9%）
7位 <3624> アクセルＭ 127.6 +3.6（ +2.9%）
8位 <3317> フライングＧ 2700 +74（ +2.8%）
9位 <7532> パンパシＨＤ 5495 +146（ +2.7%）
10位 <3814> アルファクス 189 +5（ +2.7%）
▼PTS値下がり率ランキング
コード 銘柄名 株価 終値比（ 率 ）
1位 <1944> きんでん 4350 -897（ -17.1%）
2位 <6210> ＴＯＹＯイノ 567.1 -91.9（ -13.9%）
3位 <6327> 北川精機 715 -70（ -8.9%）
4位 <1757> 創建エース 13.2 -0.8（ -5.7%）
5位 <260A> オルツ 9.6 -0.4（ -4.0%）
6位 <8836> ＲＩＳＥ 40.5 -1.5（ -3.6%）
7位 <143A> イシン 1068 -33（ -3.0%）
8位 <7615> 京都友禅ＨＤ 175 -5（ -2.8%）
9位 <6803> ティアック 90.1 -1.9（ -2.1%）
10位 <9445> フォーバルＴ 543.1 -10.9（ -2.0%）
△PTS [日経平均構成銘柄] 値上がり率ランキング
コード 銘柄名 株価 終値比（ 率 ）
1位 <9843> ニトリＨＤ 14395 +410（ +2.9%）
2位 <5713> 住友鉱 3878 +90.0（ +2.4%）
3位 <7269> スズキ 2000 +34.0（ +1.7%）
4位 <9532> 大ガス 4332.9 +38.9（ +0.9%）
5位 <4751> サイバー 1838 +12.0（ +0.7%）
6位 <5801> 古河電 8959 +56（ +0.6%）
7位 <3086> Ｊフロント 2385.1 +10.6（ +0.4%）
8位 <9602> 東宝 10172.5 +32.5（ +0.3%）
9位 <4704> トレンド 8207.9 +25.9（ +0.3%）
10位 <5831> しずおかＦＧ 1932.4 +5.9（ +0.3%）
▼PTS [日経平均構成銘柄] 値下がり率ランキング
コード 銘柄名 株価 終値比（ 率 ）
1位 <5214> 日電硝 4270.5 -42.5（ -1.0%）
2位 <9020> ＪＲ東日本 3552.1 -30.9（ -0.9%）
3位 <4151> 協和キリン 2612.4 -19.6（ -0.7%）
4位 <3402> 東レ 985 -7.3（ -0.7%）
5位 <9001> 東武 2622.1 -19.4（ -0.7%）
6位 <9434> ＳＢ 245 -1.8（ -0.7%）
7位 <5020> ＥＮＥＯＳ 869 -4.8（ -0.5%）
8位 <4755> 楽天グループ 871.5 -3.6（ -0.4%）
9位 <4902> コニカミノル 513 -2.1（ -0.4%）
10位 <6506> 安川電 3046 -12.0（ -0.4%）
※PTSの株価はジャパンネクスト証券運営PTSのJ-Market及びX-Marketより取得
株探ニュース
