　8月18日のPTSデイタイムセッション（08:20～16:30）が終了。東証の取引が終了した15時30分以降に売買が成立したのは2905銘柄。東証終値比で上昇は1245銘柄、下落は1579銘柄だった。日経平均株価構成銘柄の売買成立数は225銘柄。うち値上がりが92銘柄、値下がりは131銘柄と売りが優勢。ＮＥＸＴ　ＦＵＮＤＳ　日経平均レバレッジ・インデックス連動型上場投信<1570>は35円安となっている。
△PTS値上がり率ランキング
　　 コード　銘柄名　　　　　株価　　終値比（　 率　）
1位 <8918>　ランド　　　　　　　8.4　 +0.4（　+5.0%）
2位 <7946>　光陽社　　　　　　 2010　　+80（　+4.1%）
3位 <4591>　リボミック　　　　111.9　 +3.9（　+3.6%）
4位 <8698>　マネックスＧ　　　809.8　+25.8（　+3.3%）
5位 <8410>　セブン銀　　　　　　296　 +9.4（　+3.3%）
6位 <9843>　ニトリＨＤ　　　　14395　 +410（　+2.9%）
7位 <3624>　アクセルＭ　　　　127.6　 +3.6（　+2.9%）
8位 <3317>　フライングＧ　　　 2700　　+74（　+2.8%）
9位 <7532>　パンパシＨＤ　　　 5495　 +146（　+2.7%）
▼PTS値下がり率ランキング
　　 コード　銘柄名　　　　　株価　　終値比（　 率　）
1位 <1944>　きんでん　　　　　 4350　 -897（ -17.1%）
2位 <6210>　ＴＯＹＯイノ　　　567.1　-91.9（ -13.9%）
3位 <6327>　北川精機　　　　　　715　　-70（　-8.9%）
4位 <1757>　創建エース　　　　 13.2　 -0.8（　-5.7%）
5位 <260A>　オルツ　　　　　　　9.6　 -0.4（　-4.0%）
6位 <8836>　ＲＩＳＥ　　　　　 40.5　 -1.5（　-3.6%）
7位 <143A>　イシン　　　　　　 1068　　-33（　-3.0%）
8位 <7615>　京都友禅ＨＤ　　　　175　　 -5（　-2.8%）
9位 <6803>　ティアック　　　　 90.1　 -1.9（　-2.1%）
△PTS [日経平均構成銘柄] 値上がり率ランキング
　　 コード　銘柄名　　　　　株価　　終値比（　 率　）
1位 <9843>　ニトリＨＤ　　　　14395　 +410（　+2.9%）
2位 <5713>　住友鉱　　　　　　 3878　+90.0（　+2.4%）
3位 <7269>　スズキ　　　　　　 2000　+34.0（　+1.7%）
4位 <9532>　大ガス　　　　　 4332.9　+38.9（　+0.9%）
5位 <4751>　サイバー　　　　　 1838　+12.0（　+0.7%）
6位 <5801>　古河電　　　　　　 8959　　+56（　+0.6%）
7位 <3086>　Ｊフロント　　　 2385.1　+10.6（　+0.4%）
8位 <9602>　東宝　　　　　　10172.5　+32.5（　+0.3%）
9位 <4704>　トレンド　　　　 8207.9　+25.9（　+0.3%）
▼PTS [日経平均構成銘柄] 値下がり率ランキング
　　 コード　銘柄名　　　　　株価　　終値比（　 率　）
1位 <5214>　日電硝　　　　　 4270.5　-42.5（　-1.0%）
2位 <9020>　ＪＲ東日本　　　 3552.1　-30.9（　-0.9%）
3位 <4151>　協和キリン　　　 2612.4　-19.6（　-0.7%）
4位 <3402>　東レ　　　　　　　　985　 -7.3（　-0.7%）
5位 <9001>　東武　　　　　　 2622.1　-19.4（　-0.7%）
6位 <9434>　ＳＢ　　　　　　　　245　 -1.8（　-0.7%）
7位 <5020>　ＥＮＥＯＳ　　　　　869　 -4.8（　-0.5%）
8位 <4755>　楽天グループ　　　871.5　 -3.6（　-0.4%）
9位 <4902>　コニカミノル　　　　513　 -2.1（　-0.4%）
※PTSの株価はジャパンネクスト証券運営PTSのJ-Market及びX-Marketより取得

