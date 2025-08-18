ÌÔ½ëÆü¤¬Â³½Ð¤·¤¿´ØÅì¡¡ÉÜÃæ¤ÏÆüËÜ¤ÇºÇ¤â½ë¤¤¾ì½ê¤Ë¡¡´ØÅì¤Î¹ó¤Ê»Ä½ë¤Ï¤¤¤Ä¤Þ¤Ç?
ËÜÆü18Æü¤Ï¡¢´ØÅì³ÆÃÏ¤ÇÀ²¤ì¤Æ¡¢ÌÔÎõ¤Ê½ë¤µ¤Ë¡£ÅìµþÅÔÉÜÃæ»Ô¤Ç¤ÏºÇ¹âµ¤²¹¤Ï39¡î¤ÈÁ´¹ñ°ì°Ì¡£ÅÔ¿´¤Ç¤Ï37¡î¤Èº£¥·¡¼¥º¥óºÇ¹â¥¿¥¤µÏ¿¡£ÌÀÆü19Æü¤â¡¢ºÇ¹âµ¤²¹¤¬ÂÎ²¹ÊÂ¤ß¡¢¤Þ¤¿¤ÏÂÎ²¹¤òÄ¶¤¨¤ë´í¸±¤Ê½ë¤µ¤Ë¡£20Æü(¿å)°Ê¹ß¤âÆâÎ¦¤òÃæ¿´¤ËÌÔ½ëÆü¤¬Â³½Ð¡£¤³¤ÎÀè¤âËüÁ´¤Ê½ë¤µÂÐºö¤ò¡£
19Æü(²Ð)¤â¹¤¯À²Å·¡¡ÆüÃæ¤ÏÆâÎ¦¤òÃæ¿´¤Ë¤¦¤À¤ë¤è¤¦¤Ê½ë¤µ¤Ë
19Æü(²Ð)¤â´ØÅì¤Ë¤Ï¡¢¶¯¤¤Æüº¹¤·¤¬¾È¤êÉÕ¤±¤Þ¤¹¡£µ¤²¹¤ÏÁá¤¤¥Ú¡¼¥¹¤Ç¾å¤¬¤ê¡¢ÆüÃæ¤Ï¤¦¤À¤ë¤è¤¦¤Ê½ë¤µ¤Ë¤Ê¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£ºÇ¹âµ¤²¹¤ÏÂÎ²¹ÊÂ¤ß¡¢¤Þ¤¿¤ÏÂÎ²¹¤òÄ¶¤¨¤ë¤è¤¦¤Ê´í¸±¤Ê½ë¤µ¤Ë¤Ê¤ë½ê¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤¸¤Ã¤È¤·¤Æ¤¤¤Æ¤â´À¤¬Ê®¤½Ð¤·¤Æ¤¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢¼¼Æâ¤Ç¤Ï¡¢í´í°¤»¤º¤ËÎäË¼¤òÍøÍÑ¤·¡¢ÎÃ¤·¤¤´Ä¶¤Ë¿È¤òÃÖ¤¯¤è¤¦¤Ë¤·¤Æ²¼¤µ¤¤¡£
²ÆµÙ¤ß¤ÎÃæ¡¢Àî¤Î¶á¤¯¤Ç¥¥ã¥ó¥×¤ò¤¹¤ëÊý¤ä¡¢²ÏÀî¤Ç¥ì¥¸¥ã¡¼¤ò³Ú¤·¤Þ¤ì¤ëÊý¤Ï¡¢¡ÖÅ´Ë¤¿å¡×¤ËÃí°Õ¤¬É¬Í×¤Ç¤¹¡£Å´Ë¤¿å¤È¤Ï¡¢¹ë±«¤Ê¤É¤Ë¤è¤ê¡¢µÞ·ã¤ËÀî¤äÂô¤Î¿åÎÌ¤¬Áý¤¹¸½¾Ý¤Ç¤¹¡£¾åÎ®¤Ç¹ß¤Ã¤¿±«¤¬¡¢ÅÚº½¤Ê¤É¤ò´¬¤¹þ¤ß¤Ê¤¬¤éÀî¤Ø¤ÈÎ®¤ì¹þ¤ß¡¢ÂùÎ®¤È¤Ê¤Ã¤Æ²¼Î®¤Ø¤È°ìµ¤¤ËÎ®¤ì¤Þ¤¹¡£¤³¤Î¤¿¤á¡¢ÄéËÉ¤¬·è²õ¤¹¤ë¤Ê¤ÉÈï³²¤¬½Ð¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢Ã»¤¤»þ´Ö¤Çµ¯¤¤ë¤¿¤á¡¢¤¿¤È¤¨Í·¤ó¤Ç¤¤¤ë¾ì½êÉÕ¶á¤Ç±«¤¬¹ß¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¯¤Æ¤âÍ×Ãí°Õ¤Ç¤¹¡£¼þÊÕ¤ËÈ¯Ã£¤·¤¿±«±À¤ä¥«¥ß¥Ê¥ê±À¤òÈ¯¸«¤·¤¿¤é¡¢¤¹¤°¤ËÀî¤«¤éÎ¥¤ì¤Æ²¼¤µ¤¤¡£
´ØÅì¤Ç¤Ï¸þ¤³¤¦°ì½µ´Ö¤âµÏ¿Åª¤Ê½ë¤µ¤Ë¡¡Á°¶¶¤Ç¤Ï40¡îÍ½ÁÛ¡¡Ç®Ãæ¾É¤Ë·Ù²ü¤ò
¸þ¤³¤¦°ì½µ´Ö¤â´ØÅì¤ÏÀ²¤ì¤Æ¡¢ÆüÃæ¤Ï¡¢¸·¤·¤¯¤Æ¡¢¹ó¤Ê»Ä½ë¤Ë¸«Éñ¤ï¤ì¤Þ¤¹¡£
¤³¤ÎÀè¤âºÇ¹âµ¤²¹¤Ï¡¢¹¤¤ÈÏ°Ï¤Ç35¡î¤òÄ¶¤¨¤ëÍ½ÁÛ¤Ç¤¹¡£Åìµþ¡¢¤µ¤¤¤¿¤Þ¡¢²£ÉÍ¤Ï¡¢Ï¢Æü¤ÎÌÔ½ëÆü¤Ë¤Ê¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£Á°¶¶¤Ç¤Ï¡¢ÂÎ²¹¤òÄ¶¤¨¤ë½ë¤µ¤¬Â³¤¡¢24Æü(Æü)¤ÏºÇ¹âµ¤²¹¤¬40¡î¤ÎÍ½ÁÛ¤Ç¤¹¡£¤â¤·Î©½©¸å¤Ëµ¤²¹¤¬40¡î¤ËÃ£¤¹¤ì¤Ð¡¢´ÑÂ¬»Ë¾å½é¤Î¤³¤È¤Ç¤¹¡£ÎãÇ¯¤Ç¤Ï¡¢Î©½©¤ò²á¤®¤ë¤È¡¢¼¡Âè¤Ë½ë¤µ¤Ï¼ý¤Þ¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢º£Ç¯¤Ï¤½¤Îµ¤ÇÛ¤¬Á´¤¯¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£±êÅ·²¼¤Ç¤ÏÆ¨¤²¾ì¤Î¤Ê¤¤½ë¤µ¤È¤Ê¤ê¡¢Ç®Ãæ¾É·Ù²ü¥¢¥é¡¼¥È¤¬È¯É½¤µ¤ì¤ë¶²¤ì¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤ª½Ð¤«¤±¤ÎºÝ¤ÏºÇ¿·¤Î¾ðÊó¤ò³ÎÇ§¤·¡¢ÌµÍý¤Ê³°½Ð¤ä±¿Æ°¤Ï¤Ç¤¤ë¤À¤±¹µ¤¨¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
Ç®Ãæ¾É·Ù²ü¥¢¥é¡¼¥ÈÈ¯É½»þ¡¡¤È¤ë¤Ù¤¹ÔÆ°¤Ï
Ç®Ãæ¾É·Ù²ü¥¢¥é¡¼¥È¤¬È¯É½¤µ¤ì¤¿½ê¤Ç¤Ï¡¢Ç®Ãæ¾É¤Ë¤«¤«¤é¤Ê¤¤¤è¤¦¡¢ÀÑ¶ËÅª¤Ë¤È¤ë¤Ù¤¹ÔÆ°¤¬5¤Ä¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¡³°½Ð¤Ï¤Ç¤¤ë¤À¤±¹µ¤¨¡¢½ë¤µ¤òÈò¤±¤Þ¤·¤ç¤¦¡£Ç®Ãæ¾É¤òÍ½ËÉ¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë¤Ï¡¢½ë¤µ¤òÈò¤±¤ë¤³¤È¤¬¡¢ºÇ¤â½ÅÍ×¤Ç¤¹¡£ÉÔÍ×ÉÔµÞ¤Î³°½Ð¤Ï¡¢¤Ç¤¤ë¤À¤±Èò¤±¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£²°Æâ¤Ç¤ÏÃëÌë¤òÌä¤ï¤º¡¢¥¨¥¢¥³¥ó¤Ê¤É¤ò»ÈÍÑ¤·¤Æ¡¢Éô²°¤Î²¹ÅÙ¤òÄ´À°¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
¢²°³°¤ä¡¢¥¨¥¢¥³¥ó¤¬ÀßÃÖ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤²°Æâ¤Ç¤Î±¿Æ°¤Ï¡¢¸¶Â§¡¢Ãæ»ß¤ä±ä´ü¤ò¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
£ÉáÃÊ°Ê¾å¤Ë¡¢Ç®Ãæ¾ÉÍ½ËÉ¹ÔÆ°¤ò¼ÂÁ©¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡£¤Î¤É¤¬³é¤¯Á°¤Ë¡¢¤³¤Þ¤á¤Ë¿åÊ¬¤òÊäµë¤·¤¿¤ê¡¢¤Ê¤ë¤Ù¤¯ÎÃ¤·¤¤ÉþÁõ¤ò¿´¤¬¤±¤¿¤ê¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¤Ç®Ãæ¾É¤Î¥ê¥¹¥¯¤¬¹â¤¤Êý¤Ë¡¢À¼¤«¤±¤ò¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡£¹âÎð¼Ô¤ä»Ò¤É¤â¡¢»ýÉÂ¤Î¤¢¤ëÊý¡¢ÈîËþ¤ÎÊý¡¢¾ã³²¤Î¤¢¤ëÊý¤Ê¤É¤Ï¡¢Ç®Ãæ¾É¤Ë¤«¤«¤ê¤ä¤¹¤¤¤¿¤á¡¢¡ÖÌë´Ö¤Ç¤â¥¨¥¢¥³¥ó¤ò»È¤¦¡×¡Ö¤³¤Þ¤á¤Ê¿åÊ¬Êäµë¤ò¿´³Ý¤±¤ë¡×¤Ê¤É¡¢¼þ¤ê¤ÎÊý¤¬À¼¤ò¤«¤±¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¥½ë¤µ»Ø¿ô(WBGT)¤ò³ÎÇ§¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡£½ë¤µ»Ø¿ô¤Ï¡¢»þ´ÖÂÓ¤ä¾ì½ê¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢Âç¤¤¯°Û¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£´Ä¶¾ÊÇ®Ãæ¾ÉÍ½ËÉ¾ðÊó¥µ¥¤¥È¤Ê¤É¤Ç³ÎÇ§¤·¤Æ¡¢½ë¤µ»Ø¿ô¤ò¹ÔÆ°¤ÎÌÜ°Â¤Ë¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
