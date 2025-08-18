²Æ¤Î¹Ã»Ò±à¡¡½à¡¹·è¾¡¤ÎÆþ¾ì·ô´°Çä¤òÈ¯É½¡¡Íâ19Æü¤ÏÁ°²ó²¦¼Ô¤ÎµþÅÔ¹ñºÝ¤È»³Íü³Ø±¡¤Î¹¥¥«¡¼¥É¤¬Âè1»î¹ç
¡þÂè107²óÁ´¹ñ¹â¹»ÌîµåÁª¼ê¸¢Âç²ñ(¹Ã»Ò±àµå¾ì)
ÆüËÜ¹âÅù³Ø¹»ÌîµåÏ¢ÌÁ¤Ï18Æü¡¢Íâ19Æü¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤ë²Æ¤Î¹Ã»Ò±à½à¡¹·è¾¡4»î¹ç¤ÎÆþ¾ì·ô¤¬´°Çä¤·¤¿¤ÈÈ¯É½¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¹âÌîÏ¢¤Î¸ø¼°X¤¬¸á¸å2»þ21Ê¬¤Ë¡ÖÁ´¹ñ¹â¹»ÌîµåÁª¼ê¸¢Âç²ñ Æþ¾ì·ô´°Çä¡×¤ÈÈ¯É½¡£¡ÖÌÀÆü8·î19Æü(²Ð)¤ÎÆþ¾ì·ô¤Ï¡¢Á°Çä¤ê·ô¤ÇÁ´ÀÊ´°Çä¤·¤Þ¤·¤¿ ÅöÆü·ô¤ÎÈ¯Çä¤Ï¤´¤¶¤¤¤Þ¤»¤ó¡£Æþ¾ì·ô¤ò¤ª»ý¤Á¤Ç¤Ê¤¤Êý¤Ï¤´Æþ¾ì¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤»¤ó¤Î¤Ç°¤·¤«¤é¤º¤´Î»¾µ¤¯¤À¤µ¤¤¡£¤Ê¤ª¡¢Æþ¾ì·ô¤ÎºÆÈ¯Çä¤Ê¤É¤â¤´¤¶¤¤¤Þ¤»¤ó¤Î¤ÇÍ½¤á¤´Î»¾µ¤¯¤À¤µ¤¤¡×¤È¤Ä¤Å¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
19Æü¤Î½à¡¹·è¾¡¤Ï¡¢Âè1»î¹ç¤ÏÁ°²ó²¦¼Ô¤ÎµþÅÔ¹ñºÝ(µþÅÔ)¤È»³Íü³Ø±¡(»³Íü)¤¬·ãÆÍ¡£Âè2»î¹ç¤Ï´ØÅìÂè°ì(ÅìÅìµþ)¤ÈÆüÂç»°(À¾Åìµþ)¤Î¡ÈÅìµþÂÐ·è¡É¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£Âè3»î¹ç¤Ï²Æ31²óÌÜ¤Î½Ð¾ì¤È¤Ê¤ë¸©´ôÉì¾¦(´ôÉì)¤È½Õ²ÆÏ¢ÇÆ¤òÌÜ»Ø¤¹²£ÉÍ(¿ÀÆàÀî)¤¬·ãÆÍ¡£Âè4»î¹ç¤Ï²Æì¾°³Ø(²Æì)¤ÈÅìÍÎÂçÉ±Ï©(Ê¼¸Ë)¤ÎÂÐÀï¥«¡¼¥É¤¬ÁÈ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Âè1»î¹ç¤¬¸áÁ°8»þ¤«¤é¥×¥ì¡¼¥Ü¡¼¥ë¤Ç¤¹¡£