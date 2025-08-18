ÆüÊÆÄÌ»»198¾¡¡¢¾¡Éé¤Î8·î¤ËºÆ¹çÎ®¤ÎÅÄÃæ¾Âç¤Ï½ÕÀè¤È²¿¤¬°ã¤Ã¤¿¡©¸µ¶áÅ´OB¡¢º´Ìî»üµª»á¤Î¹Í»¡¡Ö¤·¤Ã¤«¤ê¾å¤«¤éÃ¡¤±¤Æ¤¤¤¿¡×
ÅÄÃæ¤ÎÅÐÈÄµ¡²ñ¤Ï¤á¤°¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤«¡¢º£¸å¤âÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤½¤¦¤À¡ÊC¡Ë»º·Ð¿·Ê¹¼Ò
¡¡ÌîµåÉ¾ÏÀ²È¤Ç¸µ¶áÅ´OB¤Îº´Ìî»üµª»á¤¬¸½ºß¤ÎÌîµå³¦¤òÆÈ¼«¤Î»ëÅÀ¤Ç¹Í»¡¤¹¤ë¡Ö¥·¥²¥ÅªµåÏÀ¡×¡£º£²ó¤ÏÆüÊÆÄÌ»»200¾¡¤òÌÜ»Ø¤¹µð¿Í¡¦ÅÄÃæ¾Âç¤Î¡Ö¸½ºßÃÏ¡×¤Ë´Ø¤·¤Æ¤Î¸«²ò¤È¤Ê¤ë¡£
¡¡µð¿Í¡¦ÅÄÃæ¤¬1·³¤ËÉüµ¢¸å¤Î¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤¬ÃíÌÜ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡ÚÆ°²è¡ÛÃæÆü¼ç¼´¤ÎºÙÀî¤ò¸«Æ¨¤·»°¿¶¤Ë¡¢ÅÄÃæ¾Âç¤Îµ¤¹ç¤ÎÆþ¤Ã¤¿Åêµå¥·¡¼¥ó
¡¡º£µ¨¤Ï½ÕÀè¤ËÀèÈ¯ÅÐÈÄ¤·¡¢1¾¡¤ò¥Þ¡¼¥¯¤·¤¿¸å¤ËËõ¾Ã¡£¥Õ¥¡¡¼¥à¤ÇÄ´À°¤ò½Å¤Í¡¢ºÆ¤Ó1·³¥Þ¥¦¥ó¥É¤ËÌá¤Ã¤Æ¤¤¿¡£
¡¡98Æü¤Ö¤ê¤Î1·³ÅÐÈÄ¤È¤Ê¤Ã¤¿8·î7Æü¤Î¥ä¥¯¥ë¥ÈÀï¤Ç¤Ï6²óÅÓÃæ¡¢104µå¤òÅê¤²3°ÂÂÇ3Ã¥»°¿¶¡¢2¼ºÅÀ¡Ê¼«ÀÕ1¡Ë¡¢Ãæ5Æü¤ÇÎ×¤ó¤À13Æü¤ÎÃæÆüÀï¤Ç¤Ï5²ó81µå¤òÅê¤²¡¢7°ÂÂÇ5Ã¥»°¿¶3¼ºÅÀ¡Ê¼«ÀÕ0¡Ë¡¢ËÜµòÃÏ¤Ç¤Î2»î¹ç¤ÎÆâÍÆ¤Ï¤¤¤º¤ì¤â¾¡¤ÁÀ±¤òÁý¤ä¤¹¤³¤È¤Ï¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¡¡¤Þ¤¿¤¤¤º¤ì¤Î»î¹ç¤â¾¡ÍøÅê¼ê¤Î¸¢Íø¤¬Éñ¤¤¹þ¤à5²ó°Ê¹ß¤ËÌ£Êý¼ººö¤¬¤¢¤ë¤Ê¤É¡¢ÉÔ±¿¤Ê¤È¤³¤í¤â¤¢¤Ã¤¿¡£
¡¡¤¿¤À¾¡Éé¤Î8·î¤ËºÆ¤ÓÀïÎó¤ËÌá¤Ã¤Æ¤¤¿ÅÄÃæ¤ÎÎÏ¶¯¤¤Åêµå¤òÉ¾²Á¤¹¤ëÀ¼¤âÂ¿¤¯¡¢¤½¤Î°ã¤¤¤Ë´Ø¤·¤Æ¡¢º´Ìî»á¤â¡Ö1ÈÖ¤Î°ã¤¤¤Ï¥Ü¡¼¥ë¤ò¤·¤Ã¤«¤ê¾å¤«¤éÃ¡¤±¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤Ç¤¹¤Í¡£½ÕÀè¤Ï¤â¤¦1¤Ä¤·¤Ã¤¯¤ê¤¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×¤ÈÊ¬ÀÏ¡£
¡¡¶ñÂÎÅª¤Ë¤·¤Ã¤«¤ê¾å¤«¤éÃ¡¤±¤Æ¤¤¤ë»þ¤Î¸úÍÑ¤Ë´Ø¤·¤Æ¤â¸ÀµÚ¡£
¡¡¡Ö¥Ü¡¼¥ë¤òÄã¤á¤ËÅê¤²¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¥¤¥á¡¼¥¸¤È¤·¤Æ¤Ï½ÕÀè¤è¤ê¤â¥Ü¡¼¥ëÈ¾Ê¬¤°¤é¤¤¡¢ÍÞ¤¨¤Î¸ú¤¤¤¿¡¢¤¤¤¤µå¤òÅê¤²¤Æ¤¤¤ë¡£¤ª¤½¤é¤¯¥¹¥Ô¥óÎÌ¤âÁý¤¨¤Æ¤¤¤ë¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤Ê¡×¤È»ý¤ÁÌ£¤Î¥¹¥È¥ì¡¼¥È¤Î°ÒÎÏ¤¬¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¡£
¡¡¤¿¤À¡¢Éüµ¢1ÀïÌÜ¤Î¥ä¥¯¥ë¥ÈÀï¤Ë´Ø¤·¤Æ¤Ï²þÁ±ÅÀ¤â¤¢¤Ã¤¿¤È¤¹¤ë¡£
¡¡¡Ö¿µ½Å¤Ë¤Ê¤ê¤¹¤®¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤Ê¤È¡£¤¨¤é¤¤µç¶þ¤Ê¥Ô¥Ã¥Á¥ó¥°¤·¤Æ¤Þ¤·¤¿¤Í¡£¤¿¤À¤½¤ì¤À¤±¥×¥ì¥Ã¥·¥ã¡¼¤¬¤«¤«¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¡£¼¡¤¬¸«¤¿¤¯¤Ê¤ë¤è¤¦¤ÊÆâÍÆ¤Ç¤·¤¿¤Í¡×¤È¸ì¤ë¡£
¡¡¤½¤Î¾å¤Ç¡¢¸½ºß¤ÎÅÄÃæ¤Î¥Ô¥Ã¥Á¥ó¥°¥¹¥¿¥¤¥ë¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡Öº£¤Î¥Þ¡¼·¯¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¡É·è¤áµå¡É¤È¤¤¤¦¤â¤Î¤Ï¤Ê¤¤¡£¥Ü¡¼¥ë¤Î¥¥ì¡¢¥³¥ó¥È¥í¡¼¥ë¤ÎÁí¹çÎÏ¤Ç¾¡Éé¤¹¤ëÅêµå¥¹¥¿¥¤¥ë¡£¥³¥Þ¥ó¥É¡Ê¾õ¶·¤Ë±þ¤¸¤ÆÁÀ¤Ã¤¿¤È¤³¤í¤ËÅê¤²¤ëÇ½ÎÏ¡Ë¤Ç¾¡Éé¤¹¤ë¡£¥á¥¸¥ã¡¼¤ÎºÇ¸å¤ÎÊý¤â¤½¤¦¤¤¤¦¥¹¥¿¥¤¥ë¤Ç¤·¤¿¡×¤È¤·¤Ê¤¬¤é¡¢ü¥ÎÉ¤¤¤È¤¤ÎÅÄÃæü¥¤ÎÆÃÄ§¤â¸«¤¨¤¿¤È¤·¤¿¡£
¡¡¡Ö¤â¤È¤â¤È¥¤¥ó¥³¡¼¥¹¤ò»È¤¦¤Î¤Ï¤¦¤Þ¤¤Åê¼ê¤Ê¤Î¤Ç¡¢¤½¤³¤ËÅê¤²¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤ÏÎÉ¤«¤Ã¤¿¡×¤ÈÏÃ¤·¤¿¡£
¡¡¼ÂºÝ¤Ëº´Ìî»á¤Ï½ÕÀè¤ËÅÄÃæ¤ÎÅêµå¤òÊ¬ÀÏ¤·¤¿»þ¤Ë¤Ï¡Ö¤Þ¤À80¥Ñ¡¼¥»¥ó¥È¤°¤é¤¤¤Á¤ã¤¦¤«¤Ê¤¢¡Ä¤¢¤¢¤¤¤¦»î¹ç¤òºî¤ì¤ëÅê¼ê¤Ï½ÅÊõ¤µ¤ì¤ë¤ó¤À¤±¤É¡¢¤·¤Ã¤«¤ê¾õÂÖ¤ò¾å¤²¤Æ¤«¤é°ì·³¤ËÌá¤Ã¤Æ¤¤Æ¤â¤é¤¤¤¿¤¤¡×¤ÈÏÃ¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤Ë¡¢º£²ó¤Ï¤·¤Ã¤«¤êÎÏ¤òÃß¤¨¤Æ¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¿¤³¤È¤âÉ¾²Á¡£
¡¡ÆüÊÆÄÌ»»200¾¡¤òÌÜ»Ø¤¹±¦ÏÓ¤Ë¡Ö¥á¥ê¥Ï¥ê¤â¸ú¤¤¤Æ¤¯¤ë¡£¤Þ¤À¤Þ¤À¾¡¤Æ¤Þ¤¹¤è¡ª¡×¤È¥¨¡¼¥ë¤òÁ÷¤ë¤³¤È¤âËº¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¡Ú¤µ¤Î¡¦¤·¤²¤¡Û
1968Ç¯4·î30ÆüÀ¸¤Þ¤ì¡£°¦É²¸©½Ð¿È¡£1991Ç¯¤Ë¶áÅ´¥Ð¥Õ¥¡¥í¡¼¥º¡ÊÅö»þ¡Ë¤ËÆþÃÄ¡£Âî±Û¤·¤¿¥³¥ó¥È¥í¡¼¥ë¤òÉð´ï¤ËÃæ·Ñ¤®Åê¼ê¤ÎÉ®Æ¬³Ê¤È¤·¤Æ³èÌö¡£Ãæ·Ñ¤®Åê¼ê¤È¤·¤Æ¤Ï½é¤Î1²¯±ß¥×¥ì¡¼¥ä¡¼¤È¤Ê¤ë¡£¶áÇ¯¤ÏÅüÇ¢ÉÂ¤Î±Æ¶Á¤Ë¤è¤ê±¦ÏÓ¤òÀÚÃÇ¡£Ãø½ñ¡Ö±¦ÏÓ¤ò¼º¤Ã¤¿Ìîµå¿Í¡×¤Ç¤ÏÍÍ¡¹¤Ê»×¤¤¤ò¤Ä¤Å¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£