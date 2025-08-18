総合格闘技イベントBreakingDown（ブレイキングダウン）のオーディションで注目を集めたYouTuberの顔面ニキが、18日までに自身のXを更新。登録者数が35万人いた自身のYouTubeチャンネルが7日に“垢BAN”され利用停止処分になった後、同日に新しく開設したチャンネル「GANMEN_NIKI」の登録者数が、10万人を超えたことを報告した。



【写真】除去手術を受け顔面のタトゥーもうっすらに

顔面ニキは「新たにチャンネル開設して約10日で10万人の方が再度登録し直してくれた」と“大台”に乗ったとした。



さらに「10万人を超えて思ったのは たくさんの方に応援されてることが改めてわかって その方達の気持ちに寄り添えるような、活動をこれからも続けていきたい」と、深く考え直すきっかけになったとつづった。



前のYouTubeチャンネル「BT STYLE_顔面ニキ」が利用停止になった理由について「不倫していた証拠の素材を一部始終として使い、それを僕自身のYouTube垢にログインして流したのが原因です。モザイク処理をしなかったことが原因でした」と説明した。



顔面ニキは、BreakingDownをプロデュースする朝倉未来とのYouTube対談でブレーク。ホームレス状態から東京スカイツリーが一望できる都内のマンションを借りるまでになった“成り上がり”を自負していた。25年1月には、Xで「1年前の今日はまだ登録者数7600人 今は23万人。ここまで来るには沢山の方の応募があり きっかけはブレイキングダウン。約3年前に地元を出て何者でもなかった自分が今いる」と振り返り、その後チャンネル登録者数を約35万人にまで増やしていた。



（よろず～ニュース編集部）