【モデルプレス＝2025/08/18】BTS（ビーティーエス）やTOMORROW X TOGETHER（トゥモロー・バイ・トゥギャザー／TXT）らが所属する音楽レーベル「BIGHIT MUSIC」からデビューを果たしたボーイグループ・CORTIS（コルティス）が8月18日、韓国・ソウルのBlue Square SOLホールにて初のメディアショーケースを開催。ヒット曲を生み出してきた経験や歌手としてデビューした理由を伝えた。
メンバーそれぞれが全く新しい独創的な感覚で音楽、振付、映像などを自ら手がける「ヤングクリエイタークルー」であるCORTIS。デビュー前には先輩アーティストの楽曲制作にも参加しており、MARTIN（マーティン）は、TXTの「Deja Vu」「Miracle」「Beautiful Strangers」、ENHYPEN（エンハイプン）の「Outside」、LE SSERAFIM（ルセラフィム）の「Pierrot」、ILLIT（アイリット）の「Magnetic」といったヒット曲の制作に参加、JAMES（ジェームス）はTXTの「Deja Vu」、ILLITの「Magnetic」「Cherish（My Love）」「Tick-Tack」の振付制作参加のほか、MARTINと共に「Deja Vu」「Miracle」「Magnetic」の楽曲クレジットにも名を連ねている。
それぞれ先輩アーティストに楽曲制作することと自ら制作に携わった曲を歌唱することの違いを聞かれると、JAMESは「運よく先輩アーティストのアルバム作業にも参加させていただくことができて、僕は少しでも役に立てるように努力してきました」と学びが多かった時間でもあると振り返り、自身の楽曲では「率直な姿、素直さを見せたくて、それを悩んだ記憶はあります」と正直な心境を吐露。MARTINも「先輩方の楽曲に参加させていただく時はすごくいいチャンスをいただきまして『これは逃せない良いチャンスだ』と思いながら最善を尽くして作業に参加しました」とチャンスをくれたアーティストやプロデューサーに感謝し「僕たちが作曲した曲を歌う時はJAMESさんも言ったんですが、自分たちの率直さ、素直な姿をもっと見せたい。ラフでローな姿をそのまま込めるために頑張りました」と共通の認識を持っていた。
さらに、ヒットメイカーとしてではなく自らがステージに立つ歌手としてデビューすることを決めた理由を尋ねられる場面も。MARTINは「プロデュースとして音楽を作ることもとても楽しいことですが、私は何よりもステージに立つのがとても楽しくて、舞台に立つのを幼い頃から夢だと思っていましたので、本当に逃せない夢だと思って、練習生時代を経てデビューを果たしました」、JAMESも「人対人として、この雰囲気を共有することはとても嬉しいことだと思いますので、ステージの上でいい音楽をお聴かせしたいし、いいパフォーマンスをお見せできればいいなと思って、歌手として活動するという夢ができました」とそれぞれが歌手という夢を持ち、それが叶った瞬間に笑顔を浮かべていた。
CORTISはMARTIN、JAMES、JUHOON（ジュフン）、SEONGHYEON（ソンヒョン）、KEONHO（ゴンホ）からなる5人組で、BIGHIT MUSICから6年ぶりにデビューするグループ。グループ名は、「COLOR OUTSIDE THE LINES」（＝線の外に色を塗る）というフレーズからランダムに6文字を抜き出して作られており、「世の中が定めた基準やルールにとらわれず、自由に思考する」という意味を持つ。
ショーケースにて、リーダーのMARTINは音楽の作業においてリードするメンバー、最年長のJAMESは振付に加え映像の編集も勉強しているチームの“アイデアバンク”、JUHOONは作業中の意見を調整したり良い方向性に持っていったりするチームの“ブレイン”、SEONGHYEONは音楽・ダンス・ファッション全てで最もスタイルが明確なメンバー、KEONHOは映画好きの一面から撮影アングルやカメラのムーブについてMVや自主制作ムービーでアイデアを出すメンバーであると、それぞれ自らの役割を紹介。KEONHOはCORTISを「ビビンバみたいなグループ」と形容し「僕たちが曲作業する時やMVの創作の時、ビビンバのようにいろんな材料、いろんな具をバランス良く1つに合わせて、良い結果を出す」と独特な表現でCORTISの特徴である「共同創作」を説明していた。
彼らは8月11日に先行公開曲『GO！』のミュージックビデオ、8月18日にタイトル曲『What You Want』の音源とConceptual Performance Filmが公開され、9月8日にはCORTIS The 1st EP［COLOR OUTSIDE THE LINES］の正式リリースとともにデビューを迎える（日本リリース日は9月9日）。（modelpress編集部）
