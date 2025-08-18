田丸麻紀、スラリ美脚披露の私服ショット公開「着こなしかっこいい」「スタイル抜群」と反響
【モデルプレス＝2025/08/18】女優でモデルの田丸麻紀が18日、自身のInstagramを更新。美しいスタイルが際立つ全身ショットを公開し、反響が寄せられている。
【写真】田丸麻紀、パンツから美脚スラリ
「今日もなかなか 蒸し暑い そんな中一時間ほど次男とトレーニングを頑張った日曜日」と近況をつづり、私服ショットを公開した田丸。ダークトーンのチェックシャツに白のハーフパンツを合わせて、スラリとした美しい脚を披露していた。
この投稿にファンからは「ほっそりとして綺麗」「着こなしかっこいい」「スタイル抜群」と反響が寄せられている。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
