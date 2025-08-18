「同意できない」「タケも実績はなかった」監督と会長が反論した久保建英の“発言騒動”を番記者はどう受け止めたのか「ソシエダはバルサやマドリーではない」

「同意できない」「タケも実績はなかった」監督と会長が反論した久保建英の“発言騒動”を番記者はどう受け止めたのか「ソシエダはバルサやマドリーではない」