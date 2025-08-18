「同意できない」「タケも実績はなかった」監督と会長が反論した久保建英の“発言騒動”を番記者はどう受け止めたのか「ソシエダはバルサやマドリーではない」
今年１月の時点で、レアル・ソシエダの構想においてマルティン・スビメンディの昨シーズン限りでの退団は決定事項だった。最終的にアーセナルに契約解除金に設定されている額よりも＋1000万ユーロの7000万ユーロで売却し、不動のアンカーは、昨夏のロビン・ル・ノルマンとミケル・メリーノ、その１年前に怪我が原因で現役引退に追い込まれたダビド・シルバに続いてチームを去ることになった。
もちろん彼らの代わりに新たな戦力が台頭すれば理想だが、過去２年補強した新加入選手の大半はハマらず苦しんでいる。相次ぐ主力の流出と補強の不発が、この夏、６年ぶりにソシエダが欧州カップ戦の抽選会を指をくわえて眺める結果を招いたことは、誰の目にも明らかだ。
そんな中、７月下旬になっても、補強選手ゼロという状況に、タケ・クボ（久保建英）が嚙みついた。ジャパンツアー第１戦のヴィッセル神戸戦の後だった。
「それは、僕も知りたいですよ。誰が来るのか。今のところ誰も来てないし、それは僕らの仕事じゃないですから。昨シーズンが終了したとき、変化のシーズンになると話していましたが、良い選手がやって来るなら歓迎です。僕たちは改善される必要があって、そのための選手たちが加入してくれることを期待しています」
不満の矛先は、ホキン・アペリバイ会長にも向けられた。
「僕がラ・レアルにやって来たときにはダビド・シルバ、ミケル・メリーノ、スビメンディ、ブライス（・メンデス）のような選手たちに囲まれていました。会長が自分に言っていたように、本当にラ・リーガで優勝したいならば、僕たちには“プラス”になるものが必要なんです。今そのための取り組みをしているのだろうと思いますけどね」
クラブ関係者はこのタケの発言を耳にして、すぐさま計算ずくのシグナルであると理解した。スペイン語を流暢に話す時のタケは天真爛漫さやユーモアさが強調されるが、彼の全ての行動を支えているのが頭の良さだ。
常に適切なタイミングで適切なメッセージを発する。無意識に失言をするようなヘマは決してない。だからこそ彼の発言はクラブ内で好意的に受け取られなかった。
セルヒオ・フランシスコ監督は、タケがチームのエースであり、手放してはいけない重要な戦力であることを理解している。新監督はタケの発言の翌日、自身の見解を述べ、騒動の沈静化を図った。
「タケが野心を示したのは、私にとって好ましいことだった。彼は自分が模範になるとも口にしていた。だがチームのクオリティの話に関して、私がタケに同意することはない。このチームには彼が言っている以上のクオリティがある。そこを出発点として、できる限りのことをしていければいいと思う。私たちが競争力のあるチームだと、タケが感じられるようにね」
フランシスコは普段は人当たりの良さで知られるが、タケに反論することを躊躇わなかった。
「タケは若くしてラ・レアルにやって来た選手たちについて言及している。彼だって今では中心選手だけど、マジョルカやヘタフェでわずかな出場機会しか得られていなかった」
後日、騒動が下火になる中、タケに対して常に理解を示し、父親のように接することもあるアペリベイが、フランシスコの言葉を補足した
「メリーノがここに来た時は実績のある選手ではなかった。タケにしても同様だ。（マーティン・）ウーデゴーが去った時は、皆が災難になると考えていたが、翌日シルバが穴を埋めるためにやって来た。（2019年）４月にデビューしたスビメンディが、翌シーズン、コンスタントに出場機会を得られるようになったのは、（アンデル・）ゲバラと（アシエル・）イジャラメンディが揃って負傷に見舞われたからだ。その彼のポジションを埋めるのがウルコ（・ゴンサレス）、（ホン・）ゴロチャテギ、（ベニャト・）トゥリエンテスだからといって焦る必要はない」
