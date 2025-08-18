俳優の要潤さんが2025年8月15日に投稿したポストに反響が集まっている。

「カシャカシャとカメラで撮られる音がして」

要さんは15日夜にXで、「マネージャーと居酒屋から出たらカシャカシャとカメラで撮られる音がして」と、シャッター音が聞こえたことを報告。その際、「ふん、撮ればいいさ、何もやましい事はない」と、要さんはどうやら週刊誌の張り込みなどを疑ったらしい。

とはいえ、「ちょっと早足で歩いて帰ってた」ものの、その後も「カシャカシャとまだ音が聞こえて」と、シャッター音が聞こえ続けたと明かした。

要さんによると、「キョロキョロして、さらに小走りになったらカシャカシャカシャカシャカシャと連射で撮る音が聞こえて」と自身の動きが早くなるにつれ、シャッター音も早くなっていったという。

その真相について、「何かおかしいと思ったらポケットの中の携帯がカメラモードになっていた（腹立つ！）」と自身のせいだったというオチを明かした。

また、「帰宅してドアを開けたらぷ〜んって蚊が入って来ちゃって、今はその蚊を探してる」とも明かし、「もちろん身体のどこかがめっちゃ痒い。そうかそうか、この世は地獄か。オッケーオッケー」ともつづっていた。

このポストに要さんの元には、「なにを言ってるの」「要潤って面白かったんだ〜」「要潤構文流行るべき」という声が集まっていた。