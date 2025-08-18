関東南部では、18日（月）午後になって局地的に雨雲が発達しています。東京23区内でも激しく降っている所があり、今、晴れている所でも天気の急変に注意が必要です。

■都内で40℃に迫る危険な暑さ

18日（月）の関東地方は朝から広く晴れて、各地で猛烈な暑さになりました。最高気温は、東京・府中で39.0℃と、40℃に迫る危険な暑さとなったほか、八王子で38.3℃、群馬・館林で38.1℃、埼玉・所沢で38.1℃など、体温を上回る暑さが続出。東京都心も37.0℃まで上がり、10日ぶりの猛暑日となりました。

■23区内でも雷雲発達 急な雷雨に注意

ただ、日中の気温上昇や湿った空気の影響で、午後は大気の状態が不安定となり、午後3時現在、所々で雷雲が発生・発達しています。

雷雲の発生は局地的ですが、雷雲の下では非常に激しい雨が降っている所もあるとみられます。

今は晴れている所でも、この後、ゲリラ的に雨雲が発生し、雷を伴って1時間に50ミリ以上の非常に激しい雨が降るおそれがあります。「真っ黒い雲が近づいてきた」「雷の音が近くで聞こえる」「急に冷たい風が吹いてきた」など、積乱雲が近づくサインを感じたら、速やかに建物の中や車の中に移動するなどして安全を確保するようにしてください。また、短時間大雨となった時は、道路などの冠水のほか、小さな川の急な増水などにも十分な注意が必要です。