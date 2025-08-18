¥Õ¥§¥¢¥×¥ì¡¼Àº¿À¤Î¿»Æ©¤ò¡¡J¥ê¡¼¥°¤¬¥µ¥ó¥ê¥ª¤È´ë²è
¡¡J¥ê¡¼¥°¤Ï18Æü¡¢¥µ¥ó¥ê¥ª¤È¤Î¶¦Æ±´ë²è¡Ö¥Õ¥§¥¢¥×¥ì¡¼¥ê¥Ü¥ó¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¡×¤ò9·î¤«¤é¼Â»Ü¤¹¤ë¤ÈÈ¯É½¤·¤¿¡£¿Íµ¤¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¡Ö¥Ï¥í¡¼¥¥Æ¥£¡×¤¬°ìÉô¤Î»î¹ç¤Ç¥Õ¥§¥¢¥×¥ì¡¼¥Õ¥é¥Ã¥°¤È¤È¤â¤ËÆþ¾ì¤¹¤ë¤Ê¤É¤·¤Æ¡¢¥Õ¥§¥¢¥×¥ì¡¼Àº¿À¤Î¿»Æ©¤ò¿Þ¤ë¡£»î¹çÍè¾ì¼Ô¤Ø¤Î¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤ä¡¢¥³¥é¥Ü¾¦ÉÊ¤ÎÈÎÇä¤â¹Ô¤¦¡£
¡¡µ¼Ô²ñ¸«¤·¤¿¥µ¥ó¥ê¥ª¤Î¼ÆÅÄÄçµ¬¾ïÌ³¼¹¹ÔÌò°÷¤Ï¡ÖÆüËÜ¤Î¥µ¥Ã¥«¡¼¤ÎÃæ¤Ë¾¯¤·¤Ç¤â¥¥Æ¥£¤Î¥ê¥Ü¥ó¤¬Æþ¤ê¡Ê¥µ¥ó¥ê¥ª¤Î´ë¶ÈÍýÇ°¤Î¡Ë¡Ø¤ß¤ó¤Ê¤Ê¤«¤è¤¯¡Ù¤¬¿»Æ©¤·¤Æ¤¤¤±¤Ð¡×¤È´üÂÔ¡£J¥ê¡¼¥°¤ÎÎëÌÚ¾Ï¸ã¼¹¹ÔÌò°÷¤Ï¡Ö¥Õ¥§¥¢¥×¥ì¡¼Àº¿À¤ÎÍý²òÂ¥¿Ê¡¢J¥ê¡¼¥°¤Ø¤Î´Ø¿´ÅÙ¤Î¸þ¾å¡¢¿·¤·¤¤¥Õ¥¡¥óÁØ¤Î³«Âó¤Ë¤â¹×¸¥¤·¤Æ¤â¤é¤¨¤ë¡×¤ÈÏÃ¤·¤¿¡£