こどもたちに県産牛乳に関心を持ってもらおうと、県内の学校給食用牛乳がサッカーJ2レノファ山口とのコラボパッケージに生まれ変わりました。



レノファ山口とコラボした新たな学校給食用牛乳のパッケージは、お馴染みのデザインの裏側、広告欄がチームカラーのオレンジ色となりマスコットキャラクターのレノ丸が牛乳をPRしています。





この新しいパッケージを県酪農乳業協会とレノファ山口の関係者らが村岡知事に報告しました。（村岡知事）「レノ丸がパッケージになるとより“山口感”というのがね、山口で作られた牛乳だと伝わりやすくなりますよね」レノファ山口は地域活性化のため食育や県産品のPRを行っていて、今回の取り組みもレノファからの提案でした。（県酪農乳業協会 原田 康典会長）「レノファ山口が（県産牛乳を）応援しっかりしてくれたら自分らも（選手たちみたいに）なれるんじゃないかって気持ちになりますよね飲んだら」レノファでは県産牛乳を使った県の食育授業などにも今後関わっていく予定です。（レノファ山口 渡部博文社長）「レノファを知らない子どもたちにも興味やきっかけができる可能性がありますし県民の皆さんに夢・感動・元気を届けることが使命だと思ってますのでそういった部分に最終的には繋がればいいかなと思います」レノファ山口とコラボした学校給食用牛乳は2学期以降に、県内全域の小中学校で提供されます。