看護学生の県内就職率が伸び悩むなか、山口県はこのほど初めて、学生と医療機関が情報交換を行う就職ガイダンスを開きました。



山口市内のホテルで開かれた就職ガイダンスには県内51の病院がブースを設け、看護・薬学・栄養を学ぶ学生が回りました。



（高校生は）

「山口県の病院に興味があって、いろいろな病院の話が聞けるので来た」

「病院独自の機能が一番気になるが、福利厚生を大事にしたいので、そこも聞いてみたい」





ことし4月、下関市立大学に看護学部が新設されるなど、看護師・准看護師の養成所は県内にのべ32施設あります。しかし県によりますと、2023年度の県内の医療機関への就業率は61.7％と、全国平均（72.6％）を下回り、中国5県で最も低いということです。一方で「へき地」での訪問・オンライン診療など、医療機関の外でも看護師が必要とされる場面は増えていて、病院の担当者は、業務内容のほか手厚い福利厚生などを説明していました。（病院担当者）「山口で免許を取っても、東京などの都心部で働く方もいる。看護師は残業が多い職種と言われているので、いかに業務改善で減らしているのかをアピールできれば」このガイダンスは8月23日にオンラインで改めて開催されます。