北海道内ではクマによる食害などが続いています。



道南・江差町の畑では新たにスイカ１５個ほどが食い荒らされ、ＳＴＶが設置したカメラにクマの姿が映っていました。



また、札幌でもクマの目撃が相次ぎ、公園が閉鎖されています。



８月１７日午後１０時２０分ごろ、画面の右側から現れた１頭のクマ。



畑に顔を突っ込むと、あっという間に丸いものをくわえてそのまま立ち去りました。

被害があったのは江差町南浜町の家庭菜園です。





前日もクマによる食害があったため、ハンターが警戒に当たっていたところ、午前５時５０分ごろ、畑のスイカ１５個ほどが食い荒らされているのを発見し、町に通報しました。（被害にあった住民）「きのう片付けてとは言われたんだけれども、ただ廃棄するだけのを片付けるんだったらすぐは来ないかなと思って。残念以外の何ものもない」警察によりますと、近くの畑ではコンポストが破壊されていたほか、幅２０センチほどのクマの足跡も見つかるなど、あわせて３か所でクマの痕跡が確認されたということです。

一方、札幌市豊平区の西岡公園では１７日午前８時ごろ、男性がクマ１頭を目撃したほか、１０分後には別の人が体長１メートルほどのクマ１頭を目撃しました。



また、女性２人が公園内で「獣と思われる鳴き声を聞いた」ということです。



札幌市は１７日から９月１日までの予定で西岡公園を臨時閉鎖し、クマへの警戒を続けています。