松井珠理奈、心境の変化を報告「人にも自分にも優しく」「今が1番幸せです！」とポジティブな姿勢を披露
元SKE48、AKB48の松井珠理奈が自身のXを更新。松井は18日に「おはよう 連休明けも頑張ろう！じゃなく楽しもう」と投稿したところ、ファンからは「SKEの時とかもそういう考えでしたか？」と質問があった。これに対し、松井は「考え方が変わりました 今が1番幸せです！人にも自分にも優しく」と返答。あくまで今の時間を大切にするという自身のポジティブな思考の変化を明かした。
この返答にファンからは「今の珠理奈さんが1番可愛いよ！」「珠理奈ちゃんが幸せなら嬉しい」「考え方が変わるのは、そこから学んだ証しだし、成長の証し。」といったユーザーの声が多く寄せられた。
考え方が変わりました🥺今が1番幸せです！人にも自分にも優しく🙇♀️ https://t.co/2bSbUi29Tv— 松井珠理奈 (@JURINA38G) August 18, 2025