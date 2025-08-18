¾å½ÅÁï¥¢¥Ê¡¢¡Ö¾®³Ø6Ç¯¤«¤é¤â¤¦33Ç¯¤ÎÉÕ¤¹ç¤¤¡×¤Î¸µ¥×¥íÌîµå´ÆÆÄ¤È2¥·¥ç¥Ã¥È¡ÖPL¤Îå«¤Ï¤È¤Æ¤â¿¼¤¯ÁÇÅ¨¤Ç¤¹¡×¡Ö²û¤«¤·¤¤!!¡×
¡¡¥Õ¥ê¡¼¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¤Î¾å½ÅÁï¡Ê45¡Ë¤¬15Æü¡¢¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£¡Ö¾®³Ø6Ç¯¤«¤é¤â¤¦33Ç¯¤ÎÉÕ¤¹ç¤¤¡×¤È¤¤¤¦¸µ¥×¥íÌîµåÁª¼ê¡¦ÅìËÌ³ÚÅ·¥´¡¼¥ë¥Ç¥ó¥¤¡¼¥°¥ë¥¹´ÆÆÄ¤ÎÊ¿ÀÐÍÎ²ð»á¡Ê45¡Ë¤È»Å»ö¤ò¤·¤¿¤³¤È¤òÊó¹ð¤·¡¢2¥·¥ç¥Ã¥È¼Ì¿¿¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¡ÖPL¤Îå«¤Ï¤È¤Æ¤â¿¼¤¯ÁÇÅ¨¤Ç¤¹¡×¸µ³ÚÅ·¡¦Ê¿ÀÐÍÎ²ð»á¤È¤Î2¥·¥ç¥Ã¥È¤òÈäÏª¤·¤¿¾å½ÅÁï¥¢¥Ê
¡¡¾å½Å¥¢¥Ê¤Ï¡ÖÃæ³Ø¡¢¹â¹»¤ÈÆ±¤¸¥Á¡¼¥à¤ÇÌîµå¤ò¤·¡¢¿ÍÀ¸¤ÎÀáÌÜÀáÌÜ¤Ç¤ª¸ß¤¤ÁêÃÌ¤¹¤ëÃç¡£º£¤â°ì½ï¤Ë»Å»ö¤Ç¤¤ë¤³¤È¤Ë´¶¼Õ¤Ç¤¹¡×¤ÈÊó¹ð¤·¡¢Ê¿ÀÐ»á¤È¤Î2¥·¥ç¥Ã¥È¤ä¡¢¥Æ¡¼¥Ö¥ë¤Ç¿¿·õ¤ËÏÃ¤ò¤¹¤ë¥·¥ç¥Ã¥È¤Ê¤É¤òÅê¹Æ¤·¤¿¡£
¡¡¤Þ¤¿Ê¿ÀÐ»á¤â16Æü¤Ë¥¤¥ó¥¹¥¿¤ò¹¹¿·¤·¡¢¡Ö¾å½ÅÁï¤È°ì½ï¤Ë»Å»ö¤ò¤·¤Þ¤·¤¿¡ª¤³¤ÎÁ°²ñ¤Ã¤¿¤±¤É¡¢»Å»ö¤Ïµ×¤·¤Ö¤ê¤«¤Ê¡£¾®6¤Ç½Ð²ñ¤¤Ãæ³Ø¤«¤é°ì½ï¤ËÌîµå¤ò¤·¡¢ËÍ¤Î¿ÍÀ¸¤Ë·ç¤«¤»¤Ê¤¤Â¸ºß¤Ç¤¹ Áï¤È¤Î»Å»ö¤Ï³Ú¤·¤¤¤Ê¤¡¡ª2¿Í¤Ç¤Î°ÍÍê¤â¤ªÂÔ¤Á¤·¤Æ¤Þ¤¹¡×¤È¼Ì¿¿¤òÅº¤¨¤Æ¤Ä¤Å¤Ã¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¥Õ¥©¥í¥ï¡¼¤«¤é¤Ï¡ÖPL¤Îå«¤Ï¤È¤Æ¤â¿¼¤¯ÁÇÅ¨¤Ç¤¹¡£Ëô¤ªÆó¿Í¤¬¤ª»Å»ö¤Ç¤´°ì½ï¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤ò¤ß¤Æ¤¢¤é¤¿¤á¤Æ´¶Æ°¤Ç¤¹¡×¡ÖÁÇÅ¨¤Ê´Ø·¸À¤Ç¤¹¤Í¡×¡Ö²£ÉÍ¤È¤Î»àÆ®¤Ï¤·¤Ã¤«¤êµ²±¤Ë¤¢¤ê¤Þ¤¹¡×¡Ö²û¤«¤·¤¤!!¡×¡Ö¤¢¤ÎÇ®Æ®¤Î»î¹ç¤ò´Ñ¤Æ¤¤¤¿¼Ô¤È¤·¤Æ¤Ïº£¤Ç¤â¼ç¾¤ÈÅê¼ê¤ò¸«¤é¤ì¤ë¤Î¤Ï´ò¤·¤¤¤Ç¤¹¡ª¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¾å½Å¥¢¥Ê¤Ï¡¢¸µ¥×¥íÌîµå¡¦¥á¥¸¥ã¡¼¥ê¡¼¥¬¡¼¤Î¾¾ºäÂçÊå»á¡Ê44¡Ë¤È1998Ç¯¤Î¹Ã»Ò±à¤Ç¤½¤ì¤¾¤ì²£ÉÍ¹â¹»¤Î¥¨¡¼¥¹¡Ê¾¾ºä¡Ë¡¢PL³Ø±à¤Î¥¨¡¼¥¹¡Ê¾å½Å¡Ë¤È¤·¤ÆÅê¤²¤¢¤Ã¤¿¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤¬ÍÌ¾¤À¤¬¡¢¤½¤ÎºÝ¤ËÊ¿ÀÐ»á¤ÏPL³Ø±à¤Î¥¥ã¥×¥Æ¥ó¤òÌ³¤á¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡Ê¿ÀÐ»á¤Ï¤½¤Î¸åÆ±»Ö¼ÒÂç¡¢¼Ò²ñ¿ÍÌîµå¤Î¥È¥è¥¿¼«Æ°¼Ö¤ò·Ð¤Æ2004Ç¯¡¢Åö»þµåÃÄÁÏÎ©1Ç¯ÌÜ¤È¤Ê¤ë³ÚÅ·¥¤¡¼¥°¥ë¥¹¤Ë¥É¥é¥Õ¥È7°Ì¤ÇÆþÃÄ¡£11Ç¯¥·¡¼¥º¥ó¤ò¤â¤Ã¤Æ¸½Ìò¤ò°úÂà¤·¡¢¥³¡¼¥Á¤ä2·³´ÆÆÄ¤ò·Ð¤Æ2018Ç¯¤Ë³ÚÅ·¥¤¡¼¥°¥ë¥¹Âè7Âå´ÆÆÄ¤Ë½¢Ç¤¡£2025Ç¯¤Î¸½ºß¤ÏÌîµå²òÀâ¼Ô¡¢ÌîµåÉ¾ÏÀ²È¤Ê¤É¤È¤·¤Æ³èÌö¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
