絶対また連れて行く！旅行後に彼氏を前向きにさせる行動９パターン
彼氏との旅行は、何度でも経験したいもの。楽しさの余韻が残っているうちに、「また連れて行って！」とアピールすれば、「次」が実現するかもしれません。そこで今回は、10代から20代の独身男性480名に聞いたアンケートを参考に「旅行後に、『絶対また行こう！』と彼氏を前向きにさせる行動」をご紹介します。
【１】「今度は秘湯の一軒宿がいい！」と具体的な希望を提示する
「行き先はいろいろあるから、リクエストしてくれるとすごく助かる！」（20代男性）というように、思い切ってストレートに要求したら、話は早いかもしれません。彼氏の希望も盛り込んで二人とも楽しめるような計画を立てれば、大満足な旅になるでしょう。
【２】「秋は連休が多いよねー」とやんわりプレッシャーをかける
「『普通にデートするだけじゃもったいない！』とせっつかれて、決心しました」（20代男性）というように、「機会を逃すな！」と説得してしまうのもわかりやすいでしょう。「特別な時間を過ごしたいの」などと甘えたら、彼氏も重い腰をあげてくれそうです。
【３】「星空を眺めたのが最高だったね」と楽しんだポイントを明らかにする
「雄大な景色が好きだとわかって、次の旅のイメージが一気に膨らんだ」（20代男性）というように、自分の好みを上手に伝えて、彼氏のやる気を後押しする方法です。「実は『滝』って見たことないんだよね…」などと、次回についておおまかなヒントを与えてしまうのもいいでしょう。
【４】「旅行中のあなたは『頼れる男』って感じ！」とリスペクトする
「褒められたら、いいところをもっと見せたくなります」（20代男性）というように、彼氏をおだてて乗せるのもよさそうです。相手の負担ばかり増えないように、手配や情報収集は男性、会計は自分などと得意分野で分担すれば、お互いに尊敬の念が増すでしょう。
【５】記念に買ったキーホルダーを目立つ場所につけて持ち歩く
「あのピンクが色あせないうちに次を計画しないと…と見るたび焦る！」（20代男性）というように、ただ嬉しくて身につけていたものが、男性への無言の圧力にもなるようです。時間の経過を知らしめるために、わざと色あせやサビを放置するのもいいでしょう。
【６】旅先でのベストショットをスマホの待ち受けにする
「大切そうに旅の写真を見つめる彼女を、心からいとおしいと思いました」（10代男性）というように、幸せそうな姿を見せて、彼氏を奮い立たせる手もあります。ただし、鈍感なタイプの男性は勘づいてくれなそうなので、別のアピールも併用しましょう。
【７】「あのソフトクリームは絶品だったね」とたびたび思い出話をする
「もしかして催促？とピンときた」（20代男性）というように、楽しい会話と見せかけて、遠回しに「次」を要求する方法です。とはいえ、すぐに次回が叶わない場合もあるので、しつこく言ってウザがられないようにしましょう。
【８】「めちゃめちゃ楽しかった！」とSNSで喜びを発信する
「旅の感想を連投していて、そんなによかったんだ！と嬉しくなった」（10代男性）というように、間接的に喜びを伝えるのも効果的でしょう。「また行けたらいいな」などと誰宛ともなくつぶやけば、投稿を見た彼氏から色よい返信が届くかもしれません。
【９】帰宅したら真っ先にお礼のメッセージを送る
「興奮気味に『ありがとー!!』と届いたときは、もっと喜ばせたくなりました」（20代男性）というように、感謝を述べるのは基本中の基本でしょう。「お礼は帰り際に言ったから大丈夫！」と安心せず、改めて気持ちを伝えることで、彼氏のやる気を刺激したいところです。
すぐに実現できるかはさておき、彼氏を乗り気にさせること自体は難しくなさそうです。準備にもそれなりに時間が必要なので、アピールは早めに開始したほうがいいでしょう。（安藤美穂）
【調査概要】
期間：2014年4月10日から17日まで
対象：合計480名（10代、20代の独身男性）
地域：全国
方法：インターネット調査
