「31歳になったら…」最高な“儀式”を楽しむ誕生日に21万いいね「実行力素敵すぎ」「圧巻だ！！」【ママリ】

まさに大人の贅沢

この記事ではX(旧Twitter)でバズった投稿をご紹介します。今回ご紹介するのは、みきゃん🍊@17w☺︎(@mkn_2626)さんの投稿です。

誕生日の祝い方は人それぞれですが、みきゃんさんが自分の誕生日のために実践したのは、特別で甘すぎるイベントでした。それがこちら。

Ⓒmkn_2626

31歳の誕生日に31アイスクリーム全種類食べる儀式、大人って最高で最強😸🍦❤️‍🔥

テーブルいっぱいに並んだカップアイスの数は、なんと31個！色とりどりのフレーバーは、見ているだけで気分上がっちゃいますね。子どものときは、ただの夢でしかなかった挑戦が、大人になれば「全部選んで全部自分一人で食べる」という選択肢が解禁されるのです。その自由さと贅沢さこそが、大人の特権なのでしょう。



この投稿には「わ～最高ですね！！これいつか挑戦してみようと思います！！」「凄すぎて！思ってはいてもなかなか行動に移せない笑 実行力素敵すぎます！お誕生日おめでとうございます！」といったリプライがついていました。幸せいっぱい、おなかいっぱいな投稿でした。

記事作成: AKI0509

（配信元: ママリ）