¥ß¥Ë¥¹¥È¥Ã¥×¤¬¾ÃÈñ´ü¸Â¤òµ¶Áõ¡¡°ìÅÙÅ¹Æ¬¤ËÊÂ¤Ù¤¿¾¦ÉÊ¤Ë¡È¿·¤¿¤Ê¾ÃÈñ´ü¸Â¤òÅ½¤êÄ¾¤¹¡É¤Ê¤É¡¡Á´¹ñ23Å¹ÊÞ¡¦Å¹ÆâÄ´Íý¤Î¤ª¤Ë¤®¤ê¤ÈÊÛÅö¤Ç
¥³¥ó¥Ó¥Ë¥Á¥§¡¼¥ó¤Î¥ß¥Ë¥¹¥È¥Ã¥×¤Ï¡¢°ìÉôÅ¹ÊÞ¤Ç¡Ö¼ê¤Å¤¯¤ê¤ª¤Ë¤®¤ê¡×¤È¡Ö¼ê¤Å¤¯¤êÊÛÅö¡×¤Î¾ÃÈñ´ü¸Â¤Îµ¶Áõ¤¬¤¢¤Ã¤¿¤ÈÈ¯É½¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¾ÃÈñ´ü¸Â¤òµ¶¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤ÏÅìµþ¤äÂçºå¡¢µþÅÔ¤Ê¤ÉÁ´¹ñ¤Ë¤¢¤ë23Å¹ÊÞ¤Ç¡¢Å¹Æâ¤ÇÄ´Íý¤µ¤ì¤¿¼ê¤Å¤¯¤ê¤ª¤Ë¤®¤ê¤È¼ê¤Å¤¯¤êÊÛÅö¤¬ÂÐ¾Ý¤Ç¤¹¡£
¢§Å¹Æâ¤ÇÄ´Íý¤·¤¿¸å¡¢1¡Á2»þ´ÖÄøÅÙ¡¢¾ÃÈñ´ü¸Â¤Î¥é¥Ù¥ë¤òÅ½¤é¤º¤Ë´ü¸Â¤ò°ú¤±ä¤Ð¤·¤¿¤Û¤«¡¢¢§°ìÅÙ¡¢¾ÃÈñ´ü¸Â¤òÅ½¤Ã¤¿¤¦¤¨¤ÇÅ¹Æ¬¤ËÊÂ¤Ù¤¿¾¦ÉÊ¤ò°ú¤¾å¤²¡¢¥é¥Ù¥ë¤òÇí¤¬¤·¡¢¿·¤¿¤Ê¾ÃÈñ´ü¸Â¤ËÅ½¤êÄ¾¤¹¤Ê¤É°Õ¿ÞÅª¤Ë¾ÃÈñ´ü¸Â¤ò±äÄ¹¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
¤ª¤Ë¤®¤ê¤ÈÊÛÅö¤ò´Þ¤àÅ¹ÆâÄ´Íý¤ÎÁíºÚ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤ÏÁ´¹ñ¤Î¥ß¥Ë¥¹¥È¥Ã¥×¤ÇÈÎÇä¤òÃæ»ß¤·¤¿¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¸½»þÅÀ¤Ç¡¢·ò¹¯Èï³²¤Î¿½¤·½Ð¤Ï³ÎÇ§¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤ÈÀâÌÀ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥ß¥Ë¥¹¥È¥Ã¥×¤Ï¸¶°ø¤òµæÌÀ¤·¡¢ºÆÈ¯ËÉ»ß¤Ë¤Ä¤È¤á¤ë¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£