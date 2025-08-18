「狭いとこ好き」



【写真】「昭和のアイドル」みたいにこちらを見つめる子猫

こんなひと言に「#赤ちゃん」というハッシュタグを添えて投稿された赤ちゃん猫の写真が「X」で話題になりました。狭いところに入り込んで身体をふたつに折り曲げつつ、大きな瞳でこちらをみつめてくるあどけない表情が多くの人を魅了しました。投稿には「なんて綺麗な瞳をしているんだ。」「昭和のアイドルっぽい（笑）」「小さくて可愛い！ 狭いところが大好きな赤ちゃん猫、たまらないですね」などの声が寄せられています。



話題になった猫ちゃんのお名まえは「まつもとたける」（@takeru0321neko）くんといい現在は4歳になるマンチカンの男の子です。愛猫のアカウントを運営する飼い主さんに子猫時代のお話をお聞きしました。



夜はママさんにくっついて眠っていた

――いつ頃、撮影された写真ですか？



2021年7月16日頃の約4年前です。1歳にもなってないですね！



――幼少時の忘れられないエピソードがあれば教えてください。



夜は私の頭にくっついていないと眠れなかったです。髪をぺろぺろされるのが当時は嫌だったんですけど（笑）、今となっては、いい思い出です。



甘えん坊なところは変わらず

すこやかに育ち、立派な成猫になったたけるくん。飼い主さんに、今と昔をくらべて「可愛い」と思うポイントがあれば教えてください、とお願いすると「昔とくらべて変わったところは人間の弟が2人できて、穏やかなお兄ちゃんになったことですね。夜、弟2人が寝ると、お父さんやお母さんに甘えてくるので甘えん坊なところは変わらず可愛いです」と話しています。



（まいどなニュース特約・山本 明）