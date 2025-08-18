ナチュラの吸水ショーツが全国発売！ズレ・モレ安心の新習慣を♡
衛生用紙製品No.1ブランド「エリエール」を展開する大王製紙から、吸水ケアブランド「ナチュラ」初のショーツタイプが新登場！2025年9月19日より全国発売される「ナチュラ 吸水ショーツ」は、オムツっぽさを払拭したブラックカラーと薄型設計で、長時間の外出やアクティブな日も安心。オープン価格で手に入れやすく、見た目も機能も妥協しない新しい吸水ケア体験を叶えます。
長時間外出も安心！ズレ・モレ対策万全
「ナチュラ 吸水ショーツ」はショーツタイプなので、旅行やイベントなど長時間の外出でもズレやモレを軽減。さらに吸収体の厚さはわずか3.1mmと薄く、ヒップラインにもひびきにくいデザインです。
たっぷりポリマー配合で150ccまでしっかり吸収し、スピード消臭機能でニオイ対策も万全。アクティブに動きたい日も、気兼ねなく過ごせます。
下着感覚で使えるスタイリッシュデザイン
吸水ケア用品とは思えないブラックカラーを採用し、オムツ感を感じさせないスタイリッシュな見た目が魅力。
普段の下着のような感覚ではけるだけでなく、使い切りタイプ＆個包装で持ち運びや処分もスマート。外出先のトイレでも気を使わず交換でき、吸収後もさらっとした肌ざわりをキープします。
オープン価格で、日常にも取り入れやすいのも嬉しいポイント。
【まとめ】前向きな毎日をサポート
「ナチュラ 吸水ショーツ」は、吸水ケアの新しい選択肢として、年齢やライフスタイルにとらわれず快適に過ごせるよう開発されました。
ズレ・モレ・ニオイへの不安を軽減し、外出先でも堂々と笑顔で過ごせるサポートアイテムです。気軽に試せるオープン価格なので、吸水ケアデビューにもおすすめ。
自分らしいおしゃれと快適さを両立し、毎日をもっと前向きに楽しんでみませんか♪