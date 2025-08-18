¡Ö¥®¥ã¥ë¥Þ¥Þ·ã¤«¤ï¡×É×¤Ï¸ÄÀÇÉÇÐÍ¥¡Ä1»ù¤ÎÊì¡¦34ºÐ¸µ¿Íµ¤¥¢¥¤¥É¥ëàÊ·°Ïµ¤¥¬¥é¥êá¤Ê¶á±Æ¤Ë¥Í¥Ã¥ÈÁûÁ³¡Ö¤¤¤¤½÷¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤æ¤¯¡×¡Ö¤á¤Á¤ã¤«¤ï¤¤¤¤¡ª¤Ë¤¢¤¦¡ª¡×
¡Ö¥®¥ã¥ë¥Þ¥Þ·ã¤«¤ï¡×Ê·°Ïµ¤¥¬¥é¥ê¤Ê¶á±Æ¤Ë¥Õ¥¡¥ó¾×·â
¡¡É×¤Ï¸ÄÀÇÉÇÐÍ¥¡Ä¡£1»ù¤ÎÊì¤Ë¤Ê¤Ã¤¿34ºÐ¤Î¸µ¿Íµ¤¥¢¥¤¥É¥ë¤¬àÊ·°Ïµ¤¥¬¥é¥êá¤Î¶á±Æ¤òÈäÏª¤·¡¢ÃíÌÜ¤¬½¸¤Þ¤Ã¤¿¡£
¡¡¡Ö¿ÍÀ¸½é¥¨¥¯¥¹¥Æ¤Ç¶âÈ±¥á¥Ã¥·¥å¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤ß¤Þ¤·¤¿¡ª²Æ¤Î´Ö¤À¤±¡£¤É¤¦¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡©¡×¤È¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ËÄÖ¤ê¡¢¼Ì¿¿¤ò¸ø³«¤·¤¿¤Î¤Ï¸µAKB48¤Ç½÷Í¥¤ÎËÌ¸¶Î¤±Ñ¡£¹õÈ±¤Î¥í¥ó¥°¥Ø¥¢¤Ë¶â¿§¤Î¥á¥Ã¥·¥å¤òÆþ¤ìÊ·°Ïµ¤¤ò°ìÊÑ¤È¤µ¤»¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¡Ö¤«¤Ã¤³¤«¤ï¤¤¤¤¡¢¤¤¿¤ê¤¨¤á¤Ã¤Á¤ãÎÉ¤¤¡×¡ÖÄ¹¤µ¤¢¤ë¥¹¥¿¥¤¥ë¹¥¤¤À¤Ê¤¡¡×¡Ö¥®¥ã¥ë¥Þ¥Þ·ã¤«¤ï¡×¡Ö¤á¤Á¤ã¤á¤Á¤ã¤¤¤¤½÷¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤æ¤¯¡×¡ÖÀÎ¤«¤é¹õÈ±¤Î¥¤¥á¡¼¥¸¤ä¤Ã¤¿¤«¤é¿·Á¯¤Ç¤¤¤¤¤Ã¤¹¡ªºÇ¶¯¥Þ¥Þ¤ä¤ó¡ª¡×¤ÈÈ¿¶Á¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡ËÌ¸¶¤Ï2021Ç¯9·î¤ËÇÐÍ¥¤Î³Þ¸¶½¨¹¬(42)¤È¤Î·ëº§¤òÈ¯É½¡£24Ç¯¤ËÄ¹½÷¤Î½Ð»º¤òÊó¹ð¤·¤¿¡£