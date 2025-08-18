浮気で妻を裏切ったことを後悔する息子。ところが嫁のことが気に入らず、さらに孫がほしい母親は、息子が離婚して不倫相手の女性とうまくいってほしいと願うようになり…■息子の不倫相手が妊娠？息子に頼まれた私は仕方なく、千夏さんを説得することに。息子の不倫相手が家に来たというのです。自宅のチャイムがなり、千夏がインターホンに出ると女性の姿が。事情を知った千夏は美咲を家にあげました。

そこへ一輝が帰宅。美咲を見て驚いた一輝が「ごめん、すぐに帰すから」と千夏に言うと…「彼女のことは何とも思っていない」と一輝は言いますが、「もうそんな段階じゃない。あの人は産む覚悟があるし、私たちはそれを受け入れるしかない」と千夏。■息子は離婚しないというけれど…その後、一輝が母親に泣きついてきたのでした。<-私は、美咲という女性に会わせてほしいと千夏さんにお願いしました。そして「産まれてくる子どもは否定しないでほしい。ひとりでもこの子を育てる」と美咲。さらに…私は一瞬驚きましたが、子どもにとっても両親そろっていたほうがいい、と思ったのです。美咲と別れた私は千夏さんに電話しました。「…そうですね」と千夏。一輝に電話で「離婚に決まった？」と聞くと「離婚するつもりはない」の一点張り。こちらは投稿者のエピソードを元に、2025年6月1日よりウーマンエキサイトで公開された漫画です。漫画に対する読者からのコメントを紹介します。■読者「いろいろ歪みきってて怖い」まずは不倫夫である一輝へのコメントです。

・なんでこの母親に嫁を説得できると思ったんだ…？ このぼんくら旦那、自分の母親の性格理解出来ていなさすぎてぼんくら過ぎる。



・そもそも不倫なんていう、普通なら最高に親には知られたくないであろう自分のしでかしを真っ先に母親に相談する夫が気持ち悪い。



・うわぁ。出た、出た。この軽薄旦那の「良く有るセリフ」。奥さん（千夏さん）を選び、お付き合いし、結婚して、夫婦になったのに「浮気相手とは、遊びだった！」「酒に酔ったいきおいで、やってしまった」「千夏だけだよ！愛しているのは」だと。それは、やっぱり旦那に「隙が有ったから」です。しかも、この状態になって「離婚は嫌だ！」とは。まるで、幼稚園児の「駄々」をこねている様ですね。



・本気とか遊びとか関係ない。やってることが最低です。遊びなら許されるとでも？ 頭悪すぎだろコイツ。



・「俺結婚してるけど、それでもいいっていったのは君じゃん」ってなに？ 断れるだろ。なに誘われたから乗りました、俺は無実ですみたいな面してんの？ 断らない時点でお前も同罪だよ。



・徹頭徹尾、自分のことを「一途な善人」だと思ってる夫が気持ち悪い。遊びのために妻を平気で裏切れるし、遊びの相手はどうなってもいいし、どうでもいい相手を抱けるし、その結果できた子どもすらどうでもいいとか。そんな言動で妻が許すと本気で思ってるから異常だわ。火に爆竹でしかない。



・離婚したくないんだったらなぜ妻以外の女に手を出したんだよ。托卵とか、検査とか、疑われるような行為しなければ住むことなのに。



・まぁ、義母の性格の悪さは置いといて、この義母に「説得してもらう」って考えてる旦那がイタいな〜。いい年した大人が「ママたすけて〜」って、恥ずかしくないのかな？



・この最悪な状況でまた母親に泣きついたのか？ 奥さん不倫相手二人の女性を巻き込んだ挙げ句自分で責任取れない。ママに慰謝料払ってもらうの？

そして、一輝の母親に対してもネガティブなコメントがずらり。

・親バカフィルターがすごい。どう考えても離婚して困るの息子の方だし、まず悪いの全面的に息子だし。お前のその勘違いっぷりが一番怖いわ。



・自慢の息子の取り柄は容姿だけ？ なの…いや、もうそれって母親自身がうちの息子は中身がない、空っぽと言っているようなものじゃない？ その通りで何の考えもなく欲望のままに浮気しているけど。



・なんで性根腐った息子にカツ入れないんだ。離婚したくないけど妻が息苦しいから他所で遊びたい、こんなセリフを自分の夫が実家の姑にはいてたら怒髪天でしょうに。



・息子が粗相したのになぜ上から目線。妻はそういうこと言われたらますます離婚したくなるって想像もできないんだろうな。



・浮気は嫁に原因があるって、それ以前にそういう男に育てた親には責任ないんですかね？



・なんだこの毒義母は。お前がダメ息子を叱らないで何やってんだよ。嫁のこと気に入らないからって理由でしか嫁を見てないし自立した息子夫婦のことなのに見境もなく首ツッコみすぎで恥知らずかよ。マザコンダメ夫のレッテルを社会的に広めて離婚されてしまえばいいのに。



・おそらく「孫が生まれるなら不倫相手をお嫁さんに」と言い出すのでしょうけれど、正しくは「嫁を取り替える」のではなく「息子が返品される」です。勘違いしないでほしいです。



・不倫は結婚相手を裏切る行為だから、この場合は夫も100%悪い。もちろん既婚者と知りながら行為に及んだ不倫相手も100%悪いのに、義母のコメントは何だろう？ 息子可愛さに、いろいろ歪みきってて怖い。



・浮気がバレて母親に泣きつく夫も大概だけど、息子を庇い非のない嫁を責めて孫欲しさに浮気相手に取り込まれる義母、妊娠したと家に凸ってくる浮気相手は非常識同士で気が合うのかもねぇ。



・しかし、この義母は孫を見たいだけ？ 嫁の気持が分からんのか？同じ女のくせに。相手の女も白々しい演技してるとしか思えん。猫被ってるような。しかし、嫁が気に食わないからといって息子の不貞を許して、義父に知られたことで嫁を責めるなんて御門違いもいいところ。



・もはや孫が欲しいのか嫁を追い出したいのか、一度会った子を嫁にしたいのか、順序も何もメチャクチャになっていますね。あなたが言うところの「あんないい息子」は自分のだらしない不貞行為の始末すらつけられずママに泣きつくような男なんですよ。不倫相手の子が自分の孫じゃなかったら嫁をすげ替えればいいという発想自体がもはやクレイジーですし、千夏さんに言わせれば息子も姑も「女を何だと思ってるの」です。



・息子の嫁を子どものおもちゃ感覚で取り替えたいって、その考えが恐怖。

母子そろってどうしようもないですね。義父がまともで良かったですが…この先どんな展開に⁉(田辺香)