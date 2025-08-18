35ºÐ¤Ç¼÷Âà¼Ò¡Ä61ºÐ¸µÆü¥Æ¥ìàÅÁÀâ¥¹¥Ý¡¼¥Ä¥¢¥Êá¤Î¶á±Æ¤ËÈ¿¶Á¡Ö¤Ê¤Ä¤«¤·¤ä¡×¡ÖGIANTS PRIDE¤Ï¼º¤ï¤ì¤Æ¤Ï¤¤¤±¤Þ¤»¤ó¤Í¡×Ä¹ÅèÌÐÍº½ª¿ÈÌ¾ÍÀ´ÆÆÄ¤ÎÄÉÅé»î¹ç¤ËÍè¾ì
Nagashima Gate¤ÎÁ°¤ËÎ©¤ÄÅÁÀâ¤Î¥¹¥Ý¡¼¥Ä¥¢¥Ê
¡¡90Ç¯Âå¤Ë³èÌö¤·¤¿¸µÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó¤Î¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¤¬¡¢¿Æ¸ò¤Î¤¢¤Ã¤¿Ä¹ÅèÌÐÍº½ª¿ÈÌ¾ÍÀ´ÆÆÄ¤ÎÄÉÅé»î¹ç¤ËÍè¾ì¤·¡¢ÃíÌÜ¤¬½¸¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¡Ö»î¹ç³«»ÏÁ°¤ÎÁá¤¤»þ´Ö¤«¤éÄ¶Ëþ°÷¤Î¥É¡¼¥à¡£ÀªÂ·¤¤¤·¤¿ÇØÈÖ¹æ3¤Ï°µ´¬¡£Âç·¿¥Ó¥¸¥ç¥ó¤ËÎ®¤ì¤ëËþÌÌ¤Î¾Ð¤ß¤ÎÄ¹Åè¤µ¤ó¤ÎVTR¤Ë¥°¥Ã¤È¤¯¤ë¡×¡Ö¿ï½ê¤ÇÀË¤·¤ß¤Ê¤¤Çï¼ê¤¬3ÎÝÂ¦¤«¤éÁ÷¤é¤ì¤Æ¡¢Ä¹Åè¤µ¤ó¤¬µåÃÄ¤âÀ¤Âå¤âÄ¶¤¨¤Æ°¦¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤ò²þ¤á¤Æ´¶¤¸¤Þ¤·¤¿¡×¤È¤Ä¤Å¤ê¡¢Åìµþ¥É¡¼¥à¤òË¬¤ì¤¿¥ª¥Õ¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¸ø³«¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢¥Õ¥ê¡¼¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¤Î´ØÃ«°¡Ìð»Ò(61)¡£
¡¡³Ü¤Þ¤Ç¤Î¥Ü¥Ö¥«¥Ã¥È¤Ëº°¤Î¥·¥ã¥Ä»Ñ¤ÇNagashima Gate¤ÎÁ°¤ËÎ©¤ÄÍÍ»Ò¤ä¡¢5²ó½ªÎ»»þ¤Ë´ÑµÒÀÊ¤Î¥Õ¥¡¥óÁ´°÷¤Çºî¤Ã¤¿¡ÖMr. GIANTS¡×¤Î¥¿¥ª¥ëÊ¸»ú¤Ê¤É¤Î¼Ì¿¿¤òÈäÏª¤·¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎÅê¹Æ¤ËÂÐ¤·¤Æ¥Õ¥©¥í¥ï¡¼¤«¤é¤Ï¡Ö¤Ê¤Ä¤«¤·¤ä¤Ê¤Ä¤«¤·¤ä°¡Ìð»Ò¤µ¤ó¡×¡Ö¤¢¤ä»Ò¤Á¤ã¤ó¡¢¤«¡¼¤ï¤¤¤¤¡×¡Ö¥¸¥ã¥¤¥¢¥ó¥Ä¤ÎÁª¼êÁ´°÷¤¬ÇØÈÖ¹æ3¡Ä¡×¡ÖGIANTS PRIDE¤Ï¼º¤ï¤ì¤Æ¤Ï¤¤¤±¤Þ¤»¤ó¤Í¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡´ØÃ«¤Ï1988Ç¯¤ËÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó¤ØÆþ¼Ò¡£¡ÖÆÈÀê!!SPORTS¾ðÊó¡×¡Ö¤É¤ó¤Þ¤¤!!¥¹¥Ý¡¼¥Ä&¥ï¥¤¥É¡×¤Ê¤É¡¢¼ç¤Ë¥¹¥Ý¡¼¥ÄÈÖÁÈ¤òÃ´Åö¡£99Ç¯¡¢Æ±Î½¤È·ëº§¤·¡¢2000Ç¯¤ËÂà¼Ò¡£03Ç¯¤ËÄ¹½÷¤ò½Ð»º¤·¤¿¡£¸½ºß¤Ï¥Õ¥ê¡¼¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¤È¤·¤Æ³èÌö¤·¤Æ¤¤¤ë¡£