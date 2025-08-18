¡Ö¿§µ¤¤ä¤Ð¤¤¡×¿Íµ¤BL¥É¥é¥Þ¤ò×Ç×Ê¡Äà°õ¾Ý¥¬¥é¥êá21ºÐÇÐÍ¥¤ÎºÇ¿·¥·¥ç¥Ã¥È¤ËÈ¿¶Á¡Öº£¤Þ¤Ç¤Ë¤Ê¤¤¡×¡Ö¤á¤Ã¤Á¤ãÅÁ¤ï¤ë¡×
¡Ö°áÁõ¤âÈ±·¿¤â´Ú¹ñÇÐÍ¥¤µ¤ó¤Ã¤Ý¤¯¤·¤Æ¤ß¤¿¡×
¡¡ÇÐÍ¥¤ÎÌîÂ¼¹¯ÂÀ(21)¤¬¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£´Ú¹ñÇÐÍ¥É÷¤Î¥¤¥±¥á¥ó¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¸ø³«¤·¡¢Àä»¿¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¡Ö¼Ì¿¿½¸Àè¹Ô¥«¥Ã¥ÈÂè3ÃÆ¡ª¡ª¡×¤È¤·¤Æ¡¢10·î24ÆüÈ¯ÇäÍ½Äê¤ÎÌîÂ¼¹¯ÂÀ1st¼Ì¿¿½¸(¹ÖÃÌ¼Ò)¤«¤é3Ëç¤Î¼Ì¿¿¤ò¥¢¥Ã¥×¡£
¡¡¡Ö1ËçÌÜ¤Ï´Ú¹ñ¥É¥é¥Þ¤Î¥í¥±ÃÏ¤È¤·¤Æ¤âÍÌ¾¤Ê¥Ê¥¯¥µ¥ó¸ø±à¡ª°áÁõ¤âÈ±·¿¤â´Ú¹ñÇÐÍ¥¤µ¤ó¤Ã¤Ý¤¯¤·¤Æ¤ß¤¿¡×¤È½ñ¤¹þ¤ß¡¢¥Ï¥¤¥Í¥Ã¥¯¤Î¥È¥Ã¥×¥¹¤Ë¥È¥ì¥ó¥Á¥³¡¼¥È¤Ç·è¤á¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¡Ö2ËçÌÜ¤Ï´Ú¹ñ¤ËÅþÃå¤·¤Æ1ÈÖºÇ½é¤Î¥í¥±¤Ç¡¢¤³¤ì¤«¤é¤Î»£±Æ¤¬³Ú¤·¤ß¤Ç»ÅÊý¤Ê¤¤¥¦¥¥¦¥¤ÊÉ½¾ð¡¡3ËçÌÜ¤Ï¡¢¤È¤³¤È¤ó¥«¥Ã¥³¤Ä¤±¤Þ¤·¤¿¡¡¤³¤ÎÉ½¾ð¡¢¥Ñ¡¼¥Õ¥§¥¯¥È¥×¥í¥Ý¡¼¥º¤Î»þ¤Î¡Ø¹ÃÈå¡Ù¤ß¤¿¤¤¡ª¡ª¾Ð¡×¤È¤Ä¤Å¤±¡¢2023Ç¯¤Ë¶â»ÒÈ»Ìé¤ÈW¼ç±é¤·¤¿¥Ü¡¼¥¤¥º¥é¥Ö¥É¥é¥Þ¡Ö¥Ñ¡¼¥Õ¥§¥¯¥È¥×¥í¥Ý¡¼¥º¡×(FOD)¤Ç¤Î¿¼Ã«¹ÃÈåÌò¤ò»×¤¤µ¯¤³¤·¤¿¤³¤È¤òÌÀ¤«¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¥Õ¥©¥í¥ï¡¼¤«¤é¤Ï¡Ö´Ú¹ñÇÐÍ¥¤µ¤ó¥¤¥á¡¼¥¸¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¤¬¤á¤Ã¤Á¤ãÅÁ¤ï¤ë¡ªº£¤Þ¤Ç¤Ë¤Ê¤¤¹¯ÂÀ¤¯¤ó¤Ç¹¥¤¤¹¤®¤ë¡×¡Ö¥á¥Á¥ã¥¯¥Á¥ã¥«¥Ã¥³ÎÉ¤¯¿§¤Ã¤Ý¤¤¤Ç¤¹¥Í¡×¡Ö¤É¤ì¤â¤«¤Ã¤³¤è¤¯¤Æ¹¥¤¡×¡Ö¿§µ¤¤ä¤Ð¤¤¡×¡Ö¥¤¥±¥á¥ó²á¤®!¡×¡Ö3Ëç¤È¤âÊ·°Ïµ¤°ã¤¯¤ÆÁ´ÉôÎÉ¤¹¤®¤ë¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡ÌîÂ¼¤Ï2022Ç¯¤ËÇÐÍ¥¥Ç¥Ó¥å¡¼¡£24Ç¯¤ÎFODÇÛ¿®¥É¥é¥Þ¡Ö¥Ñ¡¼¥Õ¥§¥¯¥È¥×¥í¥Ý¡¼¥º¡×(¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó )¤Ç¶â»ÒÈ»Ìé¤È¥À¥Ö¥ë¼ç±é¤òÌ³¤á¡¢¥²¥¤¤Î¿¼Ã«¹ÃÈåÌò¤ò¹¥±é¡£¸½ºßÊüÁ÷Ãæ¤Î¡ÖÂçÄÉÀ×¡Á·Ù»ëÄ£SSBC¶¯¹ÔÈÈ·¸¡Á¡×(¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü)¤Ë¤â¼çÍ×¥¥ã¥¹¥È¤Ç½Ð±é¤¹¤ë¤Ê¤ÉÃíÌÜ¤Î¼ã¼êÇÐÍ¥¤À¡£Éã¤ÏÇÐÍ¥¤ÎÂôÂ¼°ì¼ù(58)¡á¼¯»ùÅç»Ô½Ð¿È¡£·»¤Ï188¥»¥ó¥ÁÄ¹¿È¥â¥Ç¥ë¤ÎÌîÂ¼Âçµ®(24)¡£