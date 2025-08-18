原宿に新スポット『KAWAII MONSTER LAND』誕生 伝説のカフェから進化した“KAWAIIの遊園地”
東京・原宿竹下通りに、新たなエンターテインメント施設『KAWAII MONSTER LAND（カワイイモンスターランド）』が今冬オープンする。
【写真】ポップ＆キュート！ライブショーを行うモンスターガール
2015年にアーティスト・増田セバスチャンのプロデュースで誕生し、70万人以上を動員した『KAWAII MONSTER CAFE』のブランドを継承する新施設で、原宿の地下に“かつて存在した遊園地を発掘・再現する”というストーリーを基に展開。カラフルな空間で、スイーツ型のモンスターライドやフォトジェニックなフード、モンスターガールによるライブショーなどが楽しめる。
店舗は渋谷区神宮前1丁目の竹下通りスクエア地下1階に位置し、営業時間は午前10時から午後9時までを予定。オープンに先立ち、ランドの世界観を体現するアイコンキャスト“MONSTER GIRL”の募集が開始された。応募は公式サイトの専用フォームから受け付けており、募集期間は8月18日から9月15日までとなっている。
また、最新情報を発信する公式SNSアカウント（X、インスタグラム、TikTok）も開設。8月28日には、前身である『KAWAII MONSTER CAFE』の10周年を記念するアニバーサリーパーティーが開催され、モンスターガールによるスペシャルショーや限定ドリンクが披露される予定だ。
■『店舗名：KAWAII MONSTER LAND - HARAJUKU -』概要
住所：東京都渋谷区神宮前1-16-4 竹下通りスクエア地下1階
アクセス：JR山手線「原宿駅」竹下口より徒歩2分
営業時間：午前10時〜午後9時（予定）
