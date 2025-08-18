2児の母・川栄李奈、子どもたちと夏を満喫 笑顔あふれる思い出ショットに反響「めっちゃ夏やんんん お腹出してる可愛すぎ」「綺麗なママすぎます」
2児の母で俳優の川栄李奈（30）が15日、自身のインスタグラムを更新。「子供とじゅりと夏休みを浴びに行ってきた」（原文ママ）と書き出し、わが子＆友人と過ごした夏休みの思い出ショットを公開した。
【写真】「綺麗なママすぎます」ミニ丈“おなか見せコーデ”で夏満喫の川栄李奈
川栄はミニ丈のトップスに前開きの半袖シャツをあわせたコーディネートで、トップスとボトムスの間からはくびれをのぞかせている。頭にはミニーマウスの耳型のカチューシャを付けており、行き先は東京ディズニーリゾートと思われる。
投稿では「12時間フルで遊んだよ」と話し、「俺ら若いな？膝小僧痛すぎて夜眠れなかったけど若いな？」と天真爛漫な様子でつづっている。
コメント欄には「めっちゃ夏やんんん お腹出してる可愛すぎ」「きゃ ミニーちゃんカチューシャめっちゃCute」「綺麗なママすぎます」「じゅりっちゃん×お子さん かわいい空間すぎます」「楽しめたようで良かったです」「かわいいお写真いっぱいありがとう」など、さまざまな声が寄せられている。
川栄は2019年、俳優の廣瀬智紀（38）と結婚。同年11月に第1子（5）、23年6月に第2子（2）の出産を報告している。
【写真】「綺麗なママすぎます」ミニ丈“おなか見せコーデ”で夏満喫の川栄李奈
川栄はミニ丈のトップスに前開きの半袖シャツをあわせたコーディネートで、トップスとボトムスの間からはくびれをのぞかせている。頭にはミニーマウスの耳型のカチューシャを付けており、行き先は東京ディズニーリゾートと思われる。
コメント欄には「めっちゃ夏やんんん お腹出してる可愛すぎ」「きゃ ミニーちゃんカチューシャめっちゃCute」「綺麗なママすぎます」「じゅりっちゃん×お子さん かわいい空間すぎます」「楽しめたようで良かったです」「かわいいお写真いっぱいありがとう」など、さまざまな声が寄せられている。
川栄は2019年、俳優の廣瀬智紀（38）と結婚。同年11月に第1子（5）、23年6月に第2子（2）の出産を報告している。