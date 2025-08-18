外では滝汗、室内で極寒…寒暖差や季節の変わり目にさらっと着られる万能カーディガン11選
夏は屋外と室内の気温差が激しく、体温調整に悩まされる季節だ。炎天下では汗が噴き出すほど暑いのに、電車やオフィス、ショッピングビルに入ると冷房の冷気で一気に体が冷える。そこで活躍するのが、サッと羽織れて着脱しやすい夏用カーディガンだ。近年は、紫外線対策を兼ねたUVカット機能や、蒸れにくい通気性の良い素材を採用したもの、持ち運びやすい薄手＆軽量タイプなど、夏でも快適に着られる仕様が充実している。Amazonで売れ筋＆レビュー評価の高いものを中心に紹介する。
【写真】夏だからこそ手放せない！寒暖差＆季節に変わり目におすすめな快適＆機能派カーディガン
■[神戸レタス] ロングカーディガン
軽やかな薄手素材で、夏でも涼しく着られるロングカーディガン。腰回りやヒップまでカバーする丈感が体型カバーにも役立ち、冷房の効いた室内や日差しの強い屋外での温度調整にも最適。シワになりにくく持ち運びしやすいので、オフィスや旅行のバッグに入れてもかさばらない。ベーシックなカラー展開で着回しやすく、カジュアルからきれいめまで幅広く対応できる。着脱がスムーズで、季節の変わり目にも活躍する一枚。
・ロング丈で体型カバー＆冷え対策
・シワになりにくく持ち運びに便利
・幅広いコーデに合わせやすいデザイン
■[WindTour] カーディガン レディース
UVカット機能を備え、日焼け対策と冷房冷え対策を同時に叶えるカーディガン。薄手で通気性が高く、暑さを感じにくいのにしっかり紫外線をブロック。ストレッチ性のある素材で動きやすく、アウトドアや旅行、通勤などさまざまなシーンで活躍する。洗濯しても型崩れしにくく、乾きも早いので夏場のお手入れも簡単。持ち運びやすい軽量設計で、バッグに常備しておきたい一枚。
・UVカットで日焼け対策◎
・通気性が良く涼しい着心地
・軽量＆速乾で旅行にも便利
■[Yino] 刺繍 カーディガン
胸元や袖口に繊細な刺繍を施したフェミニンなカーディガン。薄手で軽く、冷房の効いた室内や日差し避けにさっと羽織れる。コットン混素材で肌触りが柔らかく、長時間着ても快適。きれいめな印象を与えるデザインは、オフィスやお出かけコーデに華やかさをプラス。ボタンを留めてトップス風にも着られ、着回し力の高さも魅力。デザイン性と機能性を兼ね備えた、夏のワードローブに加えたい一枚。
・刺繍入りで上品＆華やか
・軽量で持ち運びやすい
・トップスとしても羽織としても活躍
■[Blostirno] カーディガン レディース
薄手で柔らかな生地感が特徴のカーディガン。コンパクトなシルエットながらも伸縮性があり、動きやすく快適な着心地を実現。夏の冷房対策や日焼け防止に役立ち、バッグに入れてもかさばらない軽量設計。シンプルな無地デザインで合わせる服を選ばず、カジュアルにもきれいめにも対応可能。家庭で簡単に洗えて乾きも早いので、日常使いにぴったりの一枚。
・薄手で軽量、持ち運びやすい
・伸縮性があり動きやすい
・シンプルで着回し力抜群
■[WindTour] UVカット レディースカーディガン
紫外線をしっかりカットしつつ、通気性の良いメッシュ調素材で真夏でも涼しく羽織れるカーディガン。冷房の効いた室内や車内での冷え対策にも使え、軽量でシワになりにくいので持ち運びもラク。ゆったりめのシルエットで体型カバー効果もあり、アウトドアや旅行、日常の買い物まで幅広く活躍する。水洗い可能で乾きが早く、汗をかく季節も衛生的に使える。
・UVカット機能付き
・通気性の良い涼しい生地
・軽量で持ち運びやすい
■[REHOODN] カーディガン UVカット 通気性OK
軽やかな生地で作られたUVカットカーディガン。通気性が高く、真夏の屋外でも蒸れにくく快適。冷房による冷え防止や日焼け対策に最適で、バッグに入れてもシワになりにくい。ストレッチ性のある素材で動きやすく、デイリーから旅行、屋外イベントまでマルチに使える。洗濯後も乾きやすく、汗をかく季節もお手入れ簡単。
・UVカットで日焼け防止
・通気性抜群で涼しい着心地
・速乾でお手入れがラク
■[Ruixi] ロング丈 UVカットドルマンスリーブカーディガン
ドルマンスリーブのゆったりデザインが特徴のロング丈カーディガン。腕周りにゆとりがあり、動きやすく体型カバー効果も抜群。UVカット機能付きで日差し対策ができ、冷房による冷えからも守ってくれる。さらっとした素材感で通気性が良く、長時間着ても快適。薄手で軽いのでバッグに入れて持ち運びも簡単。
・ゆったりドルマンスリーブで体型カバー
・UVカット機能付き
・薄手で軽量、持ち運びしやすい
■[プレココ] 9カラー Vネック カーディガン UVカット
豊富なカラーバリエーションから選べるVネックカーディガン。UVカット機能付きで日焼け防止しながら、冷房の効いた室内での冷え対策にも◎。薄手でさらっとした着心地、シワになりにくく持ち運びやすいので、通勤や旅行にも便利。シンプルなVネックデザインは重ね着もしやすく、オンオフ問わず活躍する。
・9色展開で好みの色が選べる
・UVカット機能で夏も安心
・薄手でシワになりにくい
■[KumiModa] レディース ロング カーディガン
エレガントな印象を与えるロング丈カーディガン。腰回りやヒップをカバーしつつ、冷房冷えや日差しから守ってくれる。薄手で軽量な素材を使用しており、持ち運びやすく旅行や外出先での温度調整に最適。シンプルで落ち着いたデザインは、カジュアルからきれいめまで幅広く合わせやすい。家庭で手洗い可能でお手入れも簡単。
・ロング丈で体型カバー
・軽量＆持ち運びやすい
・落ち着いたデザインで着回しやすい
■[UQQA] 【涼風透け感】 カーディガン
透け感のある薄手素材で、涼しげな印象と通気性を兼ね備えたカーディガン。軽やかで蒸れにくく、真夏の冷房対策や日差し避けにぴったり。コンパクトに畳めるのでバッグに入れてもかさばらず、旅行や持ち歩きに便利。さっと羽織るだけでコーデに抜け感を与え、カジュアルにもフェミニンにも合わせやすい。
・涼しげな透け感素材
・軽量＆コンパクトに収納可能
・通気性が良く夏でも快適
■[アイモハ] アウター レディース
柔らかな素材感とシンプルデザインで着回し力抜群のカーディガン。冷房冷えや日焼け防止に役立ち、軽量で持ち運びやすい。シワになりにくく、オンオフ問わず活躍するデザインは通勤や旅行にも最適。ストレッチ性があり動きやすいので、長時間着ても快適。家庭で洗濯できるため、お手入れも簡単。
・シンプルで合わせやすいデザイン
・軽量＆持ち運びやすい
・洗濯可能でお手入れラク
夏の寒暖差は、体調不良や冷えの原因にもなりやすい。だからこそ、さっと羽織れる軽やかなカーディガンは必須の相棒だ。UVカットや通気性といった機能を備えた一枚なら、炎天下から冷房の効いた室内まで温度差を快適に乗り切れる。通勤や外出、旅行にも重宝する万能カーディガンを手に入れよう。
■[神戸レタス] ロングカーディガン
軽やかな薄手素材で、夏でも涼しく着られるロングカーディガン。腰回りやヒップまでカバーする丈感が体型カバーにも役立ち、冷房の効いた室内や日差しの強い屋外での温度調整にも最適。シワになりにくく持ち運びしやすいので、オフィスや旅行のバッグに入れてもかさばらない。ベーシックなカラー展開で着回しやすく、カジュアルからきれいめまで幅広く対応できる。着脱がスムーズで、季節の変わり目にも活躍する一枚。
・ロング丈で体型カバー＆冷え対策
・シワになりにくく持ち運びに便利
・幅広いコーデに合わせやすいデザイン
■[WindTour] カーディガン レディース
UVカット機能を備え、日焼け対策と冷房冷え対策を同時に叶えるカーディガン。薄手で通気性が高く、暑さを感じにくいのにしっかり紫外線をブロック。ストレッチ性のある素材で動きやすく、アウトドアや旅行、通勤などさまざまなシーンで活躍する。洗濯しても型崩れしにくく、乾きも早いので夏場のお手入れも簡単。持ち運びやすい軽量設計で、バッグに常備しておきたい一枚。
・UVカットで日焼け対策◎
・通気性が良く涼しい着心地
・軽量＆速乾で旅行にも便利
■[Yino] 刺繍 カーディガン
胸元や袖口に繊細な刺繍を施したフェミニンなカーディガン。薄手で軽く、冷房の効いた室内や日差し避けにさっと羽織れる。コットン混素材で肌触りが柔らかく、長時間着ても快適。きれいめな印象を与えるデザインは、オフィスやお出かけコーデに華やかさをプラス。ボタンを留めてトップス風にも着られ、着回し力の高さも魅力。デザイン性と機能性を兼ね備えた、夏のワードローブに加えたい一枚。
・刺繍入りで上品＆華やか
・軽量で持ち運びやすい
・トップスとしても羽織としても活躍
■[Blostirno] カーディガン レディース
薄手で柔らかな生地感が特徴のカーディガン。コンパクトなシルエットながらも伸縮性があり、動きやすく快適な着心地を実現。夏の冷房対策や日焼け防止に役立ち、バッグに入れてもかさばらない軽量設計。シンプルな無地デザインで合わせる服を選ばず、カジュアルにもきれいめにも対応可能。家庭で簡単に洗えて乾きも早いので、日常使いにぴったりの一枚。
・薄手で軽量、持ち運びやすい
・伸縮性があり動きやすい
・シンプルで着回し力抜群
■[WindTour] UVカット レディースカーディガン
紫外線をしっかりカットしつつ、通気性の良いメッシュ調素材で真夏でも涼しく羽織れるカーディガン。冷房の効いた室内や車内での冷え対策にも使え、軽量でシワになりにくいので持ち運びもラク。ゆったりめのシルエットで体型カバー効果もあり、アウトドアや旅行、日常の買い物まで幅広く活躍する。水洗い可能で乾きが早く、汗をかく季節も衛生的に使える。
・UVカット機能付き
・通気性の良い涼しい生地
・軽量で持ち運びやすい
■[REHOODN] カーディガン UVカット 通気性OK
軽やかな生地で作られたUVカットカーディガン。通気性が高く、真夏の屋外でも蒸れにくく快適。冷房による冷え防止や日焼け対策に最適で、バッグに入れてもシワになりにくい。ストレッチ性のある素材で動きやすく、デイリーから旅行、屋外イベントまでマルチに使える。洗濯後も乾きやすく、汗をかく季節もお手入れ簡単。
・UVカットで日焼け防止
・通気性抜群で涼しい着心地
・速乾でお手入れがラク
■[Ruixi] ロング丈 UVカットドルマンスリーブカーディガン
ドルマンスリーブのゆったりデザインが特徴のロング丈カーディガン。腕周りにゆとりがあり、動きやすく体型カバー効果も抜群。UVカット機能付きで日差し対策ができ、冷房による冷えからも守ってくれる。さらっとした素材感で通気性が良く、長時間着ても快適。薄手で軽いのでバッグに入れて持ち運びも簡単。
・ゆったりドルマンスリーブで体型カバー
・UVカット機能付き
・薄手で軽量、持ち運びしやすい
■[プレココ] 9カラー Vネック カーディガン UVカット
豊富なカラーバリエーションから選べるVネックカーディガン。UVカット機能付きで日焼け防止しながら、冷房の効いた室内での冷え対策にも◎。薄手でさらっとした着心地、シワになりにくく持ち運びやすいので、通勤や旅行にも便利。シンプルなVネックデザインは重ね着もしやすく、オンオフ問わず活躍する。
・9色展開で好みの色が選べる
・UVカット機能で夏も安心
・薄手でシワになりにくい
■[KumiModa] レディース ロング カーディガン
エレガントな印象を与えるロング丈カーディガン。腰回りやヒップをカバーしつつ、冷房冷えや日差しから守ってくれる。薄手で軽量な素材を使用しており、持ち運びやすく旅行や外出先での温度調整に最適。シンプルで落ち着いたデザインは、カジュアルからきれいめまで幅広く合わせやすい。家庭で手洗い可能でお手入れも簡単。
・ロング丈で体型カバー
・軽量＆持ち運びやすい
・落ち着いたデザインで着回しやすい
■[UQQA] 【涼風透け感】 カーディガン
透け感のある薄手素材で、涼しげな印象と通気性を兼ね備えたカーディガン。軽やかで蒸れにくく、真夏の冷房対策や日差し避けにぴったり。コンパクトに畳めるのでバッグに入れてもかさばらず、旅行や持ち歩きに便利。さっと羽織るだけでコーデに抜け感を与え、カジュアルにもフェミニンにも合わせやすい。
・涼しげな透け感素材
・軽量＆コンパクトに収納可能
・通気性が良く夏でも快適
■[アイモハ] アウター レディース
柔らかな素材感とシンプルデザインで着回し力抜群のカーディガン。冷房冷えや日焼け防止に役立ち、軽量で持ち運びやすい。シワになりにくく、オンオフ問わず活躍するデザインは通勤や旅行にも最適。ストレッチ性があり動きやすいので、長時間着ても快適。家庭で洗濯できるため、お手入れも簡単。
・シンプルで合わせやすいデザイン
・軽量＆持ち運びやすい
・洗濯可能でお手入れラク
夏の寒暖差は、体調不良や冷えの原因にもなりやすい。だからこそ、さっと羽織れる軽やかなカーディガンは必須の相棒だ。UVカットや通気性といった機能を備えた一枚なら、炎天下から冷房の効いた室内まで温度差を快適に乗り切れる。通勤や外出、旅行にも重宝する万能カーディガンを手に入れよう。