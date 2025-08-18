BTS・TXTの弟分・CORTIS、デビューショーケース開催 武器は“共同制作”「ビビンバみたいなグループ」【メンバープロフィール】
ボーイグループ「CORTIS」（MARTIN、JAMES、JUHOON、SEONGHYEON、KEONHO）が18日、韓国・ソウル Blue Square SOLホールで「CORTIS The 1st EP 『COLOR OUTSIDE THE LINES』MEDIA SHOWCASE」を開催。デビュー日を迎え、グループとしての強みを語った。
CORTISは、MARTIN、JAMES、JUHOON、SEONGHYEON、KEONHOによる6人組グループ・BTSとTOMORROW X TOGETHERが所属し、“ボーイグループ名門”と称される「BIGHIT MUSIC」から、2019年にデビューしたTOMORROW X TOGETHER以来、6年ぶりのデビューとなる。グループ名「CORTIS」は「COLOR OUTSIDE THE LINES」（＝線の外に色を塗る）というフレーズからランダムに6文字を抜き出して作られ、「世の中が定めた基準やルールにとらわれず、自由に思考する」という意味を持つ。
メンバー全員が今作の音源・振付・映像など主要コンテンツの制作に関わり、1st EP「COLOR OUTSIDE THE LINES」のクレジットにも全員の名前が記されている。“ヤングクリエイタークルー”として注目されている。
SEONGHYEONは「僕たちの武器は“共同制作”だと思います。音楽、映像、振り付け以外にもアルバムの会議などにも全部参加しています」とアピール。KEONHOは「僕たちのキーワードは、ビビンバ」とキャッチーな言葉を使い、「音楽作業をするときや、MVの制作の時、いろんな材料や具をバランスよくひとつに合わせて、いい結果を出すので、ビビンバみたいなグループだと思います」と、メンバー全員が制作に携わる“共同制作”グループならではの魅力を語った。
また、MARTINはTOMORROW X TOGETHER「Deja Vu」、ILLIT「Magnetic」などのヒット曲の楽曲制作に参加、JAMESは同楽曲などの振り付け制作に参加し、MARTINとともに楽曲制作にも寄与するなど、クリエイターとしても注目を集めてきた。JAMESは「運良く、先輩方のアルバム作業にも参加させていただくことができて、少しでも役に立てるように尽力してきました。学んだ時間でもありました」と回想。「学びもたくさんあった時間です」とうなずき、「僕達が歌うことで、自分たちの素直さを込めました。もうちょっと個性が加わったと思います」と、CORTISとしてデビューする喜びをかみしめた。
今後の目標について、JUHOONは「デビュー活動での目標は、初めてのアルバムですので、大衆の皆さんに僕たちの音楽や僕たちが誰か知ってもらうのが最優先。遠い未来を考えると、会社のほかの先輩方のようにしっかりとしたカラーをもって、“CORTISらしい”と言ってもらえるように」と夢を語った。
メディアショーケースでは、1st EPのタイトル曲「What You Want」と「Go!」を披露。「What You Want」では、トレッドミルを使用した斬新なステージを披露した。
【メンバープロフィール】
■MARTIN（マーティン）
2008年3月20日生まれ。リーダー。6年間の練習で培った確かな基礎的な技術はもちろん、生まれ持った才能を兼ね備える。デビュー前から多数の楽曲制作に参加し“10代プロデューサー”として注目を集めてきた。TOMORROW X TOGETHER「Deja Vu」「Miracle」「Beautiful Strangers」、ENHYPEN「Outside」、LE SSERAFIM「Pierrot」、ILLIT「Magnetic」などのクレジットに名を連ねている。
■JAMES（ジェームズ）
2005年10月14日生まれ。グループの最年長。音楽・振付・映像制作時に活気をもたらす“アイデアバンク”として、練習生時代から特別なクリエイティブ能力を見せてきた。TOMORROW X TOGETHER「Deja Vu」、ILLIT「Magnetic」「Cherish（My Love）」「Tick-Tack」の振付制作に参加し、MARTINとともに「Deja Vu」「Miracle」「Magnetic」の楽曲制作にも寄与した。
■JUHOON（ジュフン）
2008年1月3日生まれ。主要コンテンツを共同クリエイトするCORTISの中でメンバーの意見をまとめる求心的存在となっている。幼少期からモデル活動を経験し、写真や映像に対する深い理解度とステージ掌握力を持つ。
■SEONGHYEON（ソンヒョン）
2009年1月13日生まれ。最年少ながら練習生歴約5年を誇り、ダンスや歌など多方面で才能を発揮。練習生時代に制作したトラックだけで100曲を超える。
■KEONHO（ゴンホ）
2009年2月14日生まれ。公開直後からビジュアルで話題を集めた。グループの末っ子ラインであり、少年らしい歌声が魅力で、パフォーマンスや楽曲制作に頭角を現している。
