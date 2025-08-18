DAIGO、北川景子と“論争”→妻が「好きになった」もの 「妻氏顔負けの長ゼリフ」で明かす
タレント・アーティストのDAIGOが、18日放送のABCテレビ・テレビ朝日系『DAIGOも台所〜きょうの献立何にする?〜』（月〜金 後1：30）に出演し、妻・北川景子との“論争”エピソードを明かした。
【写真】DAIGOと北川景子の「うどん・そば」論争 番組公式が文字起こし
この日、視聴者のリクエストは「最近我が家ではビーフンはおかずになるか論争が勃発中。おかずにならない派の妻をうならせるレシピを授けてください」というもの。8月18日は「ビーフンの日」とあって、ビーフンを調理した。
DAIGOは、辻調理師専門学校の河野先生に「家で論争起こったりしないですか？」と質問しつつ「うちは妻が関西（出身）だから、うどんとそばで」と切り出し、「うどんが主流じゃないですか、関西って。僕は関東でそばで。（妻は）関東で僕と結婚してそば好きになった」とほんわか秘話。DAIGOがひとしきり話す形になり、河野先生は「…なるほど」と一言応じていた。
この模様は番組Xも取り上げ、「DAIGO家では関西出身の妻氏と関東出身DAIGOの間で『食べるならうどん or そば論争』が！そんな論争の内容を妻氏顔負けの長ゼリフで語るDAIGO」と、丁寧に文字起こしして紹介。「妻氏の話になるとついつい話に熱が入る可愛い夫なのでした」とつづった。
番組は、TVerで見逃し配信を実施。
【写真】DAIGOと北川景子の「うどん・そば」論争 番組公式が文字起こし
この日、視聴者のリクエストは「最近我が家ではビーフンはおかずになるか論争が勃発中。おかずにならない派の妻をうならせるレシピを授けてください」というもの。8月18日は「ビーフンの日」とあって、ビーフンを調理した。
この模様は番組Xも取り上げ、「DAIGO家では関西出身の妻氏と関東出身DAIGOの間で『食べるならうどん or そば論争』が！そんな論争の内容を妻氏顔負けの長ゼリフで語るDAIGO」と、丁寧に文字起こしして紹介。「妻氏の話になるとついつい話に熱が入る可愛い夫なのでした」とつづった。
番組は、TVerで見逃し配信を実施。