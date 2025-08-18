『ビックリマン 悪魔VS天使シリーズ』の懐かしキャラ「ヘッドロココ」が本金押箔の掛け軸に！

1977年から販売されているチョコ菓子「ビックリマンチョコ」の中で、1980年代に大ブームを巻き起こした「悪魔VS天使シリーズ」。ブーム直撃世代の人は未だにキャラクターの名前を多数覚えているかと思いますが、その中でも人気だった「ヘッドロココ」が、豪華で重厚な掛軸になって登場。

ヘッドロココ 、今見てもかっこいいぞ！

「ヘッドロココ 色紙掛軸」は、ヘッドロココの高貴な煌めきを本金押箔で表現。純金のみがもつ豪華で重厚な輝きを存分に堪能できるこだわりの逸品となっています。

掛軸のサイズはビックリマンチョコ12枚分。迫力のサイズで、お部屋を煌びやかに彩ります。また、取り外して色紙としても飾れる仕様になっているので、部屋の雰囲気にあわせて飾り分けられるのも◎。

今回の商品は第1弾とのことで、今後の展開にも期待！

「ヘッドロココ 色紙掛軸」は2025年8月15日(金)〜9月17日(水)の期間、全国のアニメイト、アニメイトオンラインショップ、ムービック通信販売などで予約受付中です。価格は 38,500円（税込）です。

ヘッドロココ 色紙掛軸