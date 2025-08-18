8月17日、『おしゃれクリップ』（日本テレビ系）で“ある女優”が離婚を公表。しかし、離婚報告よりも彼女の美貌に注目する視聴者が数多くいたようだ。

その女優とは、加藤ローサ（40）。’11年にサッカー元日本代表MFの松井大輔（44）との電撃婚を発表した加藤。同年第1子となる男児を、’14年には第2子男児を出産した。

そんな加藤だが17日の『おしゃれクリップ』の冒頭で、「実は今は籍を抜いていて。新しい私たちの形で今一緒に生活は続けつつ、ちょっと夫婦という形を変えて……」と松井と離婚していたことを初公表。

離婚時期は「今年とかじゃなくてちょっと前なんですけど」と明かすと、離婚理由については「大きなことがあったわけじゃないんですけど、年月を重ねて関係性が変わっていった感じかなぁ」と語った。

いっぽう2人は現在も同居しているといい、「彼は去年サッカー選手を引退して、さらに忙しくなり、日本国内だけじゃなく海外でサッカー教室をやったりとか飛び回っているので、さらに顔を合わせることは少なくなったけど、ウチから出発してウチに帰ってくるっていうのは変わらず」「永久的に一緒に住むことは多分ないと思うんですけど」などと、新たな家族の形について説明していた。

加藤の“離婚初公表”は大きな話題となり、ネットでは

《離婚されましたが応援しております》

《これからも一緒に住むけど元妻と元夫そして子供達の両親として楽しく生きてくださいね》

《お子さんも大きくなってきたし、頼れる人も側にいるでしょうから、今後はご自身の人生を満たしていってほしいです》

などと、加藤へのエールが相次ぐことに。さらに加藤の“年齢不詳”な美貌にも注目が集まった。

この日、後ろ髪を小さめのポニーテールでまとめ、白のゆったりとしたワンピース姿で番組に出演した加藤。離婚という新たなライフステージについて、ときに微笑みながら優しい表情で語り、“元夫”である松井がVTRで出演すると思わず大笑い。その愛らしい顔つきは’04年に出演し、自身のブレイクのきっかけとなった結婚情報誌『ゼクシィ』のCM時と変わらないように見えた。そのため、Xでは

《離婚どうこうの前に加藤ローサ（40）が相変わらずというか、もしかして昔よりかわいくなってね？ってレベルで震える》

《テレビに加藤ローサ（40）が出ていたんだけど…20歳の頃とマジでほんまに何にも変わってなくて透明感ぴゅるり〜ん！で本当何者って感じだった…》

《松井大輔さんと離婚してたのもビックリやけど、40歳には見えない若さがおそろしい…》

《加藤ローサこれで40マジかよ》

と驚く声があがっている。

「加藤さんは美しさを保つために、特別なことはしていないといいます。強いて言うなら野菜が大好きなので野菜を多く食べて、ウォーキングやランニングなど適度に運動しているとか。また、入浴後は水分を多く摂り、パックをして、肌の変化に気づくよう毎日念入りに鏡を見るようにしているそうです」（美容系ライター）

その変わらない美しさで、離婚後もさらなる活躍が期待できそうだ。