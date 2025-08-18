ホンダの最新「高級ミニバン」“ファーストクラス並み”の広々シート×軽快な走りがスゴすぎる！ 復活を遂げた「オデッセイ」ライバル車にはない魅力とは！

“ファーストクラス並み”の広々シートがスゴい！

ホンダの「高級ミニバン」といえば、なんといっても「オデッセイ」でしょう。

1994年に登場した初代は“ホンダの危機を救った”と言っても過言ではないモデルでした。

そんなオデッセイは、4度のフルモデルチェンジを経た5代目で幕を閉じる予定でした。日本市場向けは2021年いっぱいをもって生産を終了し、2022年には販売終了となったのですから。

しかし2023年12月に「中国からの輸入車」としてまさかの復活。フルモデルチェンジなしの復活なので、見た目はほぼ同じですが、一部改良が実施され、フロントグリルや内装が変更されたほか、先進安全性能もアップグレードしています。

そんな最新オデッセイで長距離をドライブする機会がありました。その体験で感じた「オデッセイを見直した5つのポイント」をお伝えしましょう。

●乗り降りがしやすい

まずひとつめは乗り降りがしやすいってこと。オデッセイは5代目へのモデルチェンジで後席ドアを伝統のスイングドアからスライドドアと大転換しましたが、理由はそれだけじゃなく、床が低く設定されているのです。

加えてステップ（地上約300mm）と床の段差が少ないのもイイ。

オデッセイのライバルといえば実質的にトヨタ「アルファード」「ヴェルファイア」（以下、アルヴェル）とか日産「エルグランド」になってくると思いますが、それらよりも床が低いから乗り降りがスムーズ。年配の人でも楽に乗り降りできるでしょう。

これはライバルに対する大きなアドバンテージです。

●2列目足元はしっかり広い

今どきのミニバンは2列目の快適性が大切です。2列目／3列目の絶対的な広さや快適性はアルヴェルにはかないませんが、オデッセイの2列目の広さだってなかなかのもの。

3列目を畳み、2列目を最後方へスライドすれば、着座位置はだいたいCピラーと同じくらいの位置になり、その時の足元スペースと言ったら「足を前に伸ばしても足先は1列目の背中には到底届かない」というレベル。

国際線飛行機のビジネスクラスを超えて、ファーストクラス並みといっていいでしょう。正直、広さにあきれるほど。

「オデッセイの2列目はライバルよりも狭くてイマイチ…」なんてことはまったくもってありません。久しぶりに試乗したら、改めて意外に感じた部分です。

低身長フォルムだから気になる人もいるかもしれない頭上の余裕も、乗ってしまえば全く気にならないのもお伝えしておきましょう。

オデッセイの室内高は1285mmと、アルヴェルの1360mmにはかなわないものの「エルグランドの1300mmとほぼ変わらない」といえば意外に感じられるかもしれません。普通にゆとりのある設計となっています。

●2列目座り心地が良好

2列目に座ってみて「これは見事」と思ったのが座り心地です。クッション性がよくて、座るとマシュマロに包まれたんじゃないかと錯覚するほど柔らかく優しく身体を包んでくれるんです。これが気持ちいい。

その理由は表皮の下へ入れた厚さ30mmものソフトウレタン。座り心地のよさに徹底的にこだわっており、この感触はアルヴェルの一般的なモデルやエルグランド以上の柔らかさで、癖になりそう。

あと、背もたれは上部だけを独立で角度調整できる中折れ機能が組み込まれているのも良くて、実際に使ってみると快適すぎました。

ミニバンなのに軽快な走りが楽しめる！

●3列目の床下収納は大いにアリ！

オデッセイのシートアレンジといえば、3列目の格納方法が特徴的で、完全に荷室床下へ沈めることができます。

これが、使い方によっては超便利。どんな人とマッチングがいいかといえば、3列目を常に畳んでおく人です。

アルヴェルの左右跳ね上げ式と違って畳んだ時に斜め後方視界を狭めることがないし、荷物を積む際の邪魔にもなりません。

ホンダ「オデッセイ e：HEV アブソルートEX ブラックエディション」

また、エルグランドの前倒しに比べるとシートが小さく畳まれるのがアドバンテージ。オデッセイの3列目は、居住性ではアルヴェルやエルグランドに劣っていますが、畳んだ際の実用性はナンバーワンです。

3列目はほとんど使わず畳んだ状態が多いというユーザーと、このオデッセイの3列目はとても相性がよく、クルマの使い方次第では「ライバルよりも魅力的」となるでしょう。

●走りはやっぱり気持ちいい

運転好きにとって、オデッセイの魅力といえば爽快なハンドリングにあります。アルヴェルやエルグランドに対しても明確に軽快で、スーッと曲がっていくノーズの入りから旋回中の安定感まで明らかに勝っていると言っていいでしょう。

その違いは峠道などでわかりやすいですが、高速道路でのロングドライブでも本線へ合流する手前や分岐した後のループ状になっている道などでも「この瞬間がオデッセイだね」と感じられるもの。

3代目の「アブソルート」で極めた異次元の走りは、あの時ほどの鋭さはないものの、今なお継承されていることを感じます。お世辞抜きでハンドリングマシンです。

そして最新モデルのパワートレインはハイブリッド（e：HEV）のみになりましたが、低中速域ではモーター中心に走る加速の滑らかさやリニアさはアルヴェルのハイブリッド以上。

つまり、運転好きならばきっとオデッセイのドライバビリティの良さを気に入るんじゃないでしょうか。

ところで最新のオデッセイは「中国製」だってことを気にする人もいるかもしれません。しかし、品質において心配する必要はないでしょう。

まずインテリアのフィニッシングに関して「クオリティの低さ」は微塵も感じられず、価格に見合う仕立ての良さです。

いっぽう耐久性といった機械的なことが気になるかもしれませんが、それはホンダがしっかりとコントロールしていますから信用すべきでしょう。日本で作ろうと中国で作ろうと、ホンダ基準は変わりないのです。

クルマのクオリティはある程度生産ラインの状況に左右される部分でもありますが、広州工場はかつて国内でオデッセイを生産していた狭山工場よりラインの設備も新しいですし。

少なくとも大部分を中国で生産する「iPhone」を中国製だからといって心配する人はいませんよね。それと同じことなのです。

蛇足ながら最後に、オデッセイに要望をひとつ言えば、2列目にはノートパソコンを広げられるような大きく立派なテーブルがあると嬉しいです。

そのあたり、昨今の中国のプレミアムカーはしっかり用意していることが多いので。メルセデス・ベンツ「Vクラス」の最新上級仕様にも立派なテーブルがありますし、オデッセイにも導入されることを願います。