¡ÖÆÍÁ³¥Ü¥ó¤ÈÇúÈ¯²»¡£²Ð¤¬¥Ö¥ï¡¼¤Ã¤Æ¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¿¡×Âçºå¡¦Æ»ÆÜËÙ¤Î¥Ó¥ë²ÐºÒ¤Ç¾ÃËÉÂâ°÷£²¿Í¤¬»àË´¡¡´Ñ¸÷µÒ¤Ç¤Ë¤®¤ï¤¦¥ß¥Ê¥ß¤¬ÁûÁ³¡ÚÃæ·Ñ¡Û

¡¡Âçºå¡¦Æ»ÆÜËÙ¤Î¥Ó¥ë¤Ç²ÐºÒ¤¬È¯À¸¤·¡¢¾ÃËÉÂâ°÷£²¿Í¤¬»àË´¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡£±£¸Æü¸áÁ°£¹»þ£µ£°Ê¬¤´¤í¡¢Âçºå»ÔÃæ±û¶è½¡±¦±ÒÌçÄ®¤Î£·³¬·ú¤Æ¥Ó¥ë¤Ç¡Ö²Ð»ö¤Ç¤¹¡×¤È¶áÎÙÅ¹ÊÞ¤Î½¾¶È°÷¤«¤é¸òÈÖ¤ËÏ¢Íí¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡·Ù»¡¤È¾ÃËÉ¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¾ÃËÉ¼ÖÎ¾£µ£±Âæ¤Ê¤É¤¬½ÐÆ°¤·²Ð¤ÏÌó£³»þ´Ö¸å¤Ë¤Û¤Ü¾Ã¤·»ß¤á¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢·úÊªÌó£±£°£°Ê¿Êý¥á¡¼¥È¥ë¤¬Ç³¤¨¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¤³¤Î²ÐºÒ¤Ç¶á¤¯¤Î°û¿©Å¹¤Ë¤¤¤¿£²£°Âå¤Î½÷À£±¿Í¤¬±ì¤òµÛ¤Ã¤ÆÉÂ±¡¤ËÈÂÁ÷¤µ¤ì¤¿¤Û¤«¡¢¾Ã²Ð³èÆ°¤ËÅö¤¿¤Ã¤Æ¤¤¤¿£²£°Âå¤«¤é£µ£°Âå¤ÎÃËÀ¾ÃËÉÂâ°÷£µ¿Í¤¬ÉÂ±¡¤ËÈÂÁ÷¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤Î¤¦¤Á¡¢Ï²Â®¾ÃËÉ½ð¤Ë½êÂ°¤¹¤ëÄ¹Í§¸÷À®¤µ¤ó¡Ê£²£²¡Ë¤È¿¹µ®»Ö¤µ¤ó¡Ê£µ£µ¡Ë¤Î£²¿Í¤Î»àË´¤¬³ÎÇ§¤µ¤ì¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
¡¡Ê¿Æü¤Ç¤âÂ¿¤¯¤Î´Ñ¸÷µÒ¤ÇÆø¤ï¤¦´Ñ¸÷¥¨¥ê¥¢¤ÎÃæ¿´Éô¤Çµ¯¤¤¿ÆÍÁ³¤Î²ÐºÒ¤Ë¡¢¸½¾ì¤Ï°ì»þÁûÁ³¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¡Ê¶áÎÙ°û¿©Å¹¤Î½¾¶È°÷¡Ë¡ÖÆÍÁ³Âç¤¤¤²»¤Ç¥Ü¥ó¤ÈÇúÈ¯²»¤¬¤·¤¿¡£¶Á¤¯¤ß¤¿¤¤¤ÊÇúÈ¯²»¤Ç¡¢¼¡¤Ë¸«¤¿¤é²Ð¤¬¥Ö¥ï¡¼¤Ã¤Æ¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡×
¡¡¡ÊÌÜ·â¤·¤¿¿Í¡Ë¡Ö¹õ±ì¤¬¤È¤Æ¤â¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢¤«¤Ê¤êÂçµ¬ÌÏ¤Ê²Ð»ö¤Ê¤Î¤«¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¡Ê¶ÛµÞ¼ÖÎ¾¤¬¡Ë¼¡¡¹¤ËÍè¤Æ¤Æ²»¤¬ÌÄ¤ê¤ä¤Þ¤Ê¤¤´¶¤¸¤Ç¤·¤¿¡×
¡¡¡Ê¶áÎÙ°û¿©Å¹¤Î½¾¶È°÷¡Ë¡Ö±ì¤Þ¤ß¤ì¤ÇÃæ¤«¤é²Ð¤¬½Ð¤Æ¤¤¤Æ¤Ó¤Ã¤¯¤ê¤Ç¤¹¡×
¡¡¸½ºß¡¢·Ù»¡¤È¾ÃËÉ¤¬½Ð²Ð¸¶°ø¤ò¾Ü¤·¤¯Ä´¤Ù¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£