※このお話は作者スズさんに寄せられたエピソードをもとに脚色を加え再構成しています。

■これまでのあらすじ

同僚・芹との関係を疑われ、妻から離婚を切り出された夫は、自身の軽率な行動を反省し、謝罪します。夫の気を引こうとメッセージを送ってきた芹に対し、妻は夫のスマホから芹に直接連絡。芹は取り乱しつつも、強気の姿勢を崩しません。そんな中、夫は信用を取り戻すべく、「監視されても構わない」と覚悟を見せますが、妻の怒りは収まりません。このまま離婚すれば芹の思うつぼだと考えた妻は、夫に離婚届へサインだけさせ、提出は保留にすると決めました。ただしこれは、あくまで芹への怒りと意地で踏みとどまったのだと、夫にはっきりと伝えるのでした。



■まずは自分自身でケリをつける…！

■今後は仕事以外の関わりを断つと告げると…？■芹のとんでもない勘違いどうにかして妻の信頼を取り戻したい…。そんな一心で夫は腹をくくり、まずは芹に対して「今後は相談にも乗らないし、仕事以外の連絡は控えてほしい」と、きっぱりと線を引きました。ところが芹は「それ、奥さんに言わされてるんでしょ？」と疑いの目を向け、全く取り合おうとしません。さらには「今度は私が相談相手になるね」と、まるで自分の立場を勘違いしているかのような言葉まで口にするのでした。そんな彼女にどうすれば夫の本気が伝わるのでしょうか…。(スズ)