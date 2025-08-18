韓国の男性５人組グループ・ＣＯＲＴＩＳ（コルティス）が１８日にデビューを果たし、韓国・ソウル市内でメディアショーケースを開催した。ＢＴＳとＴＯＭＯＲＲＯＷ Ｘ ＴＯＧＥＴＨＥＲの弟分として、ＢＩＧＨＩＴ ＭＵＳＩＣから誕生する６年ぶりの新グループだ。堂々の初パフォーマンスを披露し、大型新人ぶりを見せつけた。

平均年齢１７歳のフレッシュな５人組がベールを脱いだ。ＣＯＲＴＩＳというグループ名は「ＣＯＬＯＲ ＯＵＴＳＩＤＥ ＴＨＥ ＬＩＮＥＳ（線の外に色を塗る）」というフレーズからランダムに６文字を抜き出して作った造語。世間が定めた基準やルールにとらわれず、自由に思考するという意味が込められた。

来月８日発売の１ｓｔＥＰ「ＣＯＬＯＲ ＯＵＴＳＩＤＥ ＴＨＥ ＬＩＮＥＳ」のタイトル曲「Ｗｈａｔ Ｙｏｕ Ｗａｎｔ」を披露し、トレッドミルを使った独創的なパフォーマンスで報道陣を驚かせた。ＪＡＭＥＳ（１９）は「たくさんのアーティストの中でデビューすることができて光栄に思います。僕たちも頑張って、先輩たちと一緒に良い活動をしていきたい」と笑顔を見せた。

様々なグループがしのぎを削る時代。ＳＥＯＮＧＨＹＥＯＮ（１６）は、ＣＯＲＴＩＳならではの魅力を「僕たちの武器は共同創作です。音楽、映像、振り付けなど、僕たちが全部参加して作っている」とアピール。ＫＥＯＮＨＯ（１６）は「ビビンバみたいなチームだと思い。色んな具をバランス良く一つに合わせて、良い結果を出す」とグループをうまく例えた。

ＢＴＳのＪ−ＨＯＰＥから「感謝して当たり前と思わずに謙虚に育って欲しい」と激励の言葉をもらったと明かす、リーダーのＭＡＲＴＩＮ（１７）は「プレッシャーがないと言ったら嘘。先輩たちがいるおかげで、その分責任感を持って、努力できている。良い姿を見せたい」と決意表明。ＪＵＨＯＯＮ（１７）は「初めてのルバムなので、大衆の皆さんに音楽や誰なのかを知っていただくことが最優先。遠い未来は、会社の先輩方のようにしっかりとした色を持ちたい」と成長を誓った。