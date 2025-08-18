BTSとTOMORROW X TOGETHERの弟分の5人組ボーイグループ「CORTIS（コルティス）」が18日、韓国・ソウルで1st EP「COLOR OUTSIDE THE LINES」メディアショーケースを開催した。

BTSやTOMORROW X TOGETHER（TXT）が所属する大手レーベルのBIGHIT MUSICから6年ぶりにデビューする新人グループ。「COLOR OUTSIDE THE LINES（線の外に色を塗る）」というフレーズから6文字を抜き出したグループ名で、「世の中が定めた基準やルールにとわられず、自由に思考する」という意味が込められている。K−POPファンの間では13年にデビューしたBTS、19年デビューのTXTに次ぐ「6年周期大ヒット説」が流れ、早くも大きな注目を浴びている。

全員が10代ながらILLITやTXTの音楽制作に携わってきたメンバーも在籍し、リーダーMARTIN（17）は「プロデュース側も楽しいけど、ステージに立つのも楽しいし、夢だった。逃せない夢だと思っていたので、デビューできて本当に光栄です」と喜び、JAMES（19）は「運良く先輩方のアルバム作業にも参加させてもらえて、役に立てるように努力してきた。振り返るとたくさんのことを学んだ時間でした」と自信をにじませた。

音楽や振り付け、映像の制作はメンバーに権限が与えられ、5人全員が参加。新人としては異例の制作体制“ヤングクリエータークルー”を敷く。SEONGHYEON（16）は「5人で頭を突き合わせて歌詞や振り付けを話し合ってアイデアを出している。“共同創作”という作業方式には確信を持っています」と胸を張った。

ショーケースでは同作のタイトル曲の「What You Want」と「Go！」をパフォーマンス。300曲以上の候補の中から5人でアイデアを出し合って収録曲を決めたといい、ステージではフレッシュで自身にあふれたパフォーマンスを披露した。JUHOON（17）は「（収録曲）5曲全部に映像がついている。飾りのない素直な感情を込めた歌詞と、新鮮な振り付けに注目してください」とアピールした。

KEONHO（16）は「ビビンバのように、いろんな材料や具をバランス良く混ぜ合わせて、良い味を出すグループです」と紹介し、MARTINは「自分たちの修飾語は『新しい時代の追求美』。CORTISみたいに自由に行動したい！と思ってもらえるようなメッセージを伝えていきたいと思います」と意気込んだ。