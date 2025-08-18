8月16日、7人組ボーイズグループ「BE:FIRST」が、初のベストアルバム『BE:ST』をリリースすることを発表した。歓喜するファンも多いが、活動休止中の「RYOKI」こと三山凌輝の動向が心配されているようだ。

今回発表されたBE:FIRSTのアルバムは、10月29日に発売を予定しており、ファンにとって思い入れ深いものになりそうだ。

「グループが2025年でデビュー4周年を迎えることを記念し、デビュー曲から最新曲まで計32曲が収録されます。BE:FIRSTは8月に2024年におこなわれたドームツアーの模様を収録したライブDVDを発売していますが、今回のベストアルバムとあわせて購入すると、購入者限定の上映会イベントに応募することが可能になります」（スポーツ紙記者）

ベストアルバムの公式ホームページを見ると、2026年2月28日の「A賞 W購入者限定上映会1」と同年3月1日の「B賞 W購入者限定上映会2」と記されている。上映会にはメンバーも登壇するが、《※メンバー登壇あり（RYOKIの登壇はございません）》と記載されており、三山は欠席となる。この報せに対して、Xでは

《3月までリョウキいないの…？？？》

《リョウキは復帰予定ないのね》

《3月でもまだリョウキいないの長くない？》

など、動揺する声が見受けられる。

7月5日のワールドツアー最終公演をもって、BE:FIRSTとしての活動を休止することを発表した三山。休止前に “スキャンダル” が取りざたされたためだ。

「4月の『文春オンライン』で、YouTuberのRちゃんこと大野茜里さんとの婚約トラブルが伝えられました。大野さんが明かしたところによれば、三山さんと交際していた約2年間で、毎月のお小遣い200万円や1000万円超の高級時計など、総額1億円を貢いだそうです。

大野さんは結婚を考えていたものの、三山さんの浮気が発覚し、婚約解消に至ったとされており、SNSでは “1億円いただき男子” と厳しい批判を集めたのです。

三山さんの活動休止は、この騒動による “自粛” と見る向きも多く、休止期間が注視されていました。今回、三山さんが来春のイベントも欠席することが明らかになり、当面復帰する可能性はなくなったと思われます」（芸能記者）

ベストアルバムには、三山の写真が掲載されているものの、BE:FIRSTは6人体制での活動が続いている。グループ復帰の行方が不明ななか、私生活でも暗雲が垂れ込めているという。

「5月に、三山さんと女優の趣里さんが交際しており、5月中に結婚発表を予定していたものの、一連の騒動によって延期になったことが、『女性セブンプラス』と『文春オンライン』で伝えられました。

2人の動向が注目されていましたが、8月8日の『女性セブンプラス』は、縁談が破談になる可能性もあると報じています。同誌によれば、趣里さんの母親である伊藤蘭さんが、三山さんとの結婚に難色を示しているとされます。過去の醜聞によって、パートナーとの将来も危ぶまれ、三山さんは公私ともに苦難に見舞われているようです」（前出・芸能記者）

三山がステージに立つ日は、はたして──。