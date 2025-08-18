落語家の笑福亭鶴瓶（73）が17日放送のMBSラジオ「ヤングタウン日曜日」（日曜後10・00）で、親交があった大物芸人について語った。

この日番組では、今年4月に同局へ入社した新人の上田芹莉アナウンサーがゲスト出演。上田アナが「危険物乙種4類取扱者」の資格を取得しているというエピソードから、「危険物」の話題に。

番組アシスタントの同局・藤林温子アナから「一番危険物取り扱いの等級が高いと思う」と指摘された鶴瓶は「まあこの年で、芸人になってからどんだけ危険物を扱って来たか…ホンマに」としみじみ。「たいがい危険物多いで」と続け、「“危険物の親方”言うたら、上岡龍太郎さんやんか」と打ち明けた。

そして「上岡龍太郎さんを“取り扱った”言うたら失礼やけども」と言い直しつつ、「ずっと一緒にやって来て。ほんで（落語家の桂）ざこば兄さんも一緒にやって来て…みんな死んでもた」と悲しげに笑うと、落語家の錦笑亭満堂は「それぐらいずっと芸能界にいらっしゃるということ」と感心。鶴瓶は「俺が若手の頃やからね」と振り返っていた。