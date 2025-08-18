広島ＯＢの山本浩二氏、大野豊氏が１８日、マツダスタジアムで１１月２９日に３年ぶりに開催される「カープ レジェンドゲーム」の記者会会見を行った。山本氏は「カープから他のチームのユニホームを着たＯＢも何人か来る。待ち遠しい」と当日を心待ちにした。

今年は、被爆８０年で創設初のリーグ優勝から５０年という節目。ＯＢたちは、３年前は３種類から８種類に増えた復刻ユニフォーム姿でプレーする。

山本氏「結構、年は食っているんですが、ユニフォームを着ると力が入るんですよ。現役に戻ったような気持ちになって、その気になる。とは言っても、体が動くわけじゃないけど、昔のしぐさ、フォームとか変わっていないと思う。そういったところを見てもらいたい」

今回は、１９７５年１０月１５日にリーグ優勝を決めた試合（後楽園）の相手、巨人から中畑清氏、江川卓氏、高橋由伸氏の３人も出場する。大野氏にとって、特に高橋氏は「僕を引退に追いやった選手」と思い入れは強い。１９９８年８月４日の初対戦（東京Ｄ）でバックスクリーンに逆転３ランを運ばれた。対戦は、その一度だけ。「できればリベンジを兼ねて対戦はしたいけど、彼は若いから。ちょっと遠慮しときましょうか」と当時の記憶を呼び起こした。

山本氏は、当日のＯＢ紅白戦で対戦したい相手に、監督時代にチームを支えた２人の投手を挙げた。「最初の監督のときのエースの佐々岡（真司）、２回目の監督の時のエースの黒田（博樹）。ぶちのめしてやりたい。そんなことはないかあ…（笑）。打てるわけないけど、気持ちだけで打ちます」。一方の大野氏は、現役時代に名バッテリーを組んだ達川光男氏との対戦を熱望。「同年代で年のハンデがない。詰まらせてバットをへし折りたい」。ＯＢそれぞれが、夢の競演を存分に楽しむ姿を届ける。

◆出場選手 安仁屋宗八、外木場義郎、山本浩二、内田順三、渡辺弘基、江夏豊、道原裕幸、木下富雄、佐伯和司、池谷公二郎、金城基泰、達川光男、山根和夫、大野豊、高橋慶彦、小林誠二、山崎隆造、川口和久、川端順、金石昭人、長嶋清幸、小早川毅彦、正田耕三、原伸次、紀藤真琴、野村謙二郎、西山秀二、佐々岡真司、金本知憲、緒方孝市、江藤智、前田智徳、浅井樹、山内泰幸、黒田博樹、新井貴浩、天谷宗一郎（年齢順、敬称略）