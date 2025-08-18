ÅìµþÅÔ(23¶èÅìÉô¡¦Â¿ËàÀ¾Éô)¤ËÂç±«·ÙÊó¤ä¹¿¿å·ÙÊó
ÌÔÎõ¤Ê½ë¤µ¤È¤Ê¤Ã¤¿18Æü(·î)¤ÎÅìµþÅÔÆâ¡£16»þ¸½ºß¡¢³èÈ¯¤Ê±«±À¤¬¤«¤«¤ê¡¢ÅìµþÅÔ23¶èÅìÉô(¹ÓÀî¶è)¤ÈÅìµþÅÔÂ¿ËàÀ¾Éô¤ËÂç±«·ÙÊó¤ä¹¿¿å·ÙÊó¤¬È¯É½¡£Âç±«¤Ë¤è¤ëÅÚº½ºÒ³²¤äÀî¤ÎÁý¿å¡¢Äã¤¤ÅÚÃÏ¤Î¿»¿å¤Ë·Ù²ü¤·¡¢µÞ¤Ê·ã¤·¤¤±«¤äÍîÍë¡¢¤Ò¤ç¤¦¤Ë²Ã¤¨¡¢Îµ´¬¤Ê¤É¤Î·ã¤·¤¤ÆÍÉ÷¤Ë½½Ê¬¤ÊÃí°Õ¤¬É¬Í×¤À¡£
¥²¥ê¥é¹ë±«¤ËÁø¶ø¤·¤¿¤é
¥²¥ê¥é¹ë±«(¶ÉÃÏÅª¤ÊÂç±«)¤ËÁø¶ø¤·¤¿¤é¡¢¼¡¤Î3¤Ä¤Î¤³¤È¤ò¿´¤¬¤±¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡ ´è¾æ¤Ê·úÊª¤ËÆþ¤ê¤Þ¤·¤ç¤¦¡£È¯Ã£¤·¤¿ÀÑÍð±À¤Ï¡¢¥²¥ê¥é¹ë±«¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢ÍîÍë¤äÎµ´¬¤Ê¤É¤ÎÆÍÉ÷¤ò¤â¤¿¤é¤¹¤³¤È¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£²°³°¤Ë¤¤¤ë¾ì¹ç¤Ï¡¢¤¹¤°¤Ë´è¾æ¤Ê·úÊª¤ËÆþ¤ê¡¢2³¬°Ê¾å¤Î¡¢Áë¤«¤éÎ¥¤ì¤¿½ê¤ØÈòÆñ¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
¢ ºÇ¿·¤Îµ¤¾Ý¾ðÊó¤ò³ÎÇ§¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡£¥²¥ê¥é¹ë±«¤Ï¡¢¤´¤¯¶¹¤¤ÈÏ°Ï¤Ç¡¢Ã»¤¤»þ´Ö¤ËÂçÎÌ¤Î±«¤¬¹ß¤ë¤È¤¤¤¦¤Î¤¬¡¢ÆÃÄ§¤Ç¤¹¡£±«±À¥ì¡¼¥À¡¼¤ò¥Á¥§¥Ã¥¯¤¹¤ë¤È¡¢¡Öº£¡¢¤É¤³¤Ç±«±À¤¬È¯Ã£¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¡×¤È¤¤¤¦¼Â¶·¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢¡Ö¤³¤Î¸å¡¢±«±À¤¬¤É¤³¤Ø¿Ê¤à¤Î¤«¡×¤È¤¤¤¦Í½ÁÛ¤â¤ï¤«¤ê¤Þ¤¹¡£¼«Ê¬¤Î¤¤¤ëÉÕ¶á¤ò³ÈÂç¤¹¤ì¤Ð¡¢¤è¤ê¾Ü¤·¤¯ÃÎ¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
£ ÃÏ²¼»ÜÀß¡¦¿åÊÕ¤«¤éÎ¥¤ì¤Þ¤·¤ç¤¦¡£¥²¥ê¥é¹ë±«¤¬³¹Ãæ¤ÇÈ¯À¸¤¹¤ë¤È¡¢¥¢¥¹¥Õ¥¡¥ë¥È¤Ê¤É¤Ë¤è¤Ã¤Æ¿å¤Ï¤±¤¬°¤¤¤¿¤á¤Ë¡¢»×¤ï¤Ì½ê¤Ë¿å¤¬Î¯¤Þ¤ë¤ª¤½¤ì¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£ÃÏ²¼»ÜÀß¤Ë¤¤¤ë¾ì¹ç¤Ï¡¢¤Ç¤¤ë¤À¤±Áá¤¯¡¢ÃÏ¾å¤Î¹â¤¤½ê¤Ø°ÜÆ°¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£¤Þ¤¿¡¢±«½É¤ê¤ò¤¹¤ëºÝ¤Ï¡¢·úÊª¤ÎÃÏ²¼¼¼¤ä¡¢ÃÏ²¼³¹¤òÈò¤±¤Þ¤·¤ç¤¦¡£¶¶¤Î²¼¤â¡¢Àî¤¬µÞ¤ËÁý¿å¤¹¤ë¤ª¤½¤ì¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢ÀäÂÐ¤ËÈò¤±¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£