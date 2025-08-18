読売テレビの高岡達之特別解説委員が18日、日本テレビ系「情報ライブ ミヤネ屋」（月〜金曜後1・55）に生出演し、俳優の福山雅治（56）が、フジテレビ幹部や女性社員らとの懇親会に参加したと報じられた件について自身の見解を示した。

フジテレビの問題を調査していた第三者委員会の調査報告書によると、元同局専務の大多亮氏や男性有力出演者、女性アナウンサーらが出席する会合が、05年から年に1、2度程度開催。参加女性への聞き取りでは、「仕事が円滑に進んだ」などといった証言の一方で、「会話が下ネタ、性的内容だった」などと不快感を示す声もあった。

この日発売の女性セブンは、この男性有力出演者が福山であったと報道。福山もその事実を認め、同誌のインタビューで経緯や真相を語っている。第三者委からのヒアリング依頼に対し、福山サイドは多忙を理由に、文書による回答で対応した。調査について「スタッフとも相談し積極的に回答すべきだと判断しました」としている。

不快な思いをしたとの証言について、福山は「言った側にそのような意図がなかったとしても、受け取る側が深いに思われることがあるということを繊細に感じ取るべきでした」と反省を述べている。

こうした発言について、高岡氏は「“言った側がそのつもりじゃなくても、相手側がそのように受け取ったということに繊細であるべきだと思われた”と。だとしたら、“積極的回答”はそれじゃないんですか？と思います」と指摘。「第三者委員会から“話を聞きたい”と言われた時点で、“繊細であるべきだった”ということをおっしゃっておけば、私は全く受け取り方が変わるんですけど」と、自身の受け取りを口にした。