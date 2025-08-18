Carp Legend Game実行委員会は18日、11月29日にマツダスタジアムでカープOB戦「Carp Legend Game 2025」の開催に伴い、広島市南区のマツダスタジアムで会見を行った。

今回は22年以来、3年ぶり2度目となる開催で、往年の名選手が一堂に集結し、広島で勇姿を届ける。会見に出席したミスター赤ヘル・山本浩二氏（78）は「待ち遠しい」と心待ち。対戦したい投手を問われると、「私が最初の監督の時のエース・佐々岡、2回目の監督の時のエース・黒田をぶちのめしてやりたい」と愛のあるイジリで対戦を楽しみにしていた。同じく会見に同席した大野豊氏（69）（本紙評論家）も「どっかで、この年でも投げられるんだという姿をみなさんの前で見せたいなという気持ちはある。ファンの人に見ていただいて、当時の懐かしい思い出を少しでもよみがえらせてもらって、楽しんでいだければ」と意気込んだ。

当日、選手は復刻ユニホームを着用し、「カープOBによる紅白戦」、「ホームラン競争」、「夢のレジェンド対決」など、さまざまな企画を予定している。チケットの販売は、8月19日午前10時〜8月24日の23時59分まで抽選で（たるポID、広島テレビアプリ、ローソンチケットで）先行販売され、8月30日の午前10時から一般販売が（ローソンチケットで）開始される。

【出場選手】

安仁屋宗八、外木場義郎、山本浩二、内田順三、渡辺弘基、江夏豊、道原 裕幸、木下富雄、佐伯和司、池谷公二郎、金城基泰、達川光男、山根和夫、大野豊、高橋慶彦、小林誠二、山崎隆造、川口和久、川端順、金石昭人、長嶋清幸、小早川毅彦、正田耕三、原伸次、紀藤真琴、野村謙二郎、西山秀二、佐々岡真司、金本知憲、緒方孝市、江藤智、前田智徳、浅井樹、山内泰幸、黒田博樹、新井貴浩、天谷宗一郎 ほか。

【ゲスト出場】読売巨人軍OB 中畑清、江川卓、高橋由伸 ※紅白戦には出場せず、対決企画などに出演予定。