子どものころに聞いたことがあるような？

エアコンと併せて、夏に必要な家電が扇風機ですよね。非常に身近な存在ですが、東アジアには命の危険に関わるちょっとコワい都市伝説があるんです。

扇風機の都市伝説

それは「閉め切った部屋で、一晩中つけっぱなしの扇風機に当たっていると死んでしまう」というもの。

特に1920年代から韓国で信じられているウワサで、1927年の新聞では吐き気、窒息、顔面麻痺などの健康被害を起こす、または窒息死の可能性があると書かれたのだそうです。

扇風機を伴う死亡例はあるものの、ほとんどは心臓病やアルコール依存といった持病がある人とのこと。扇風機は室温を下げるものではないので、密室で温度が上昇して熱中症になったり、局所に長時間の風圧でストレスがかかり具合が悪くなることは考えられます。

主張や報道で広がる恐怖心

韓国政府が出資する公的機関の消費者保護委員会（KCPB）は、2006年に「夏の事故や怪我のワースト5」に扇風機による窒息死があるとして、2003年から2年間で低体温症が死因の事例が20件あったと主張しました。

また2011年には、英字紙コリア・ヘラルドが「扇風機をつけたまま寝ていた男性が死亡した」と報じるも、直接の死因となる証拠はなかったそうな。マイアミ大学の科学者たちは、翻訳時に解釈が間違っていた＆この死因は現実的ではないとバッサリ。中央日報では「都市伝説はデマ」だという記事を載せたこともありました。

自主的にタイマーが初期装備

一度広がってしまったネガティヴなイメージはずっと付きまといますよね。そんな都市伝説のせいか、韓国では扇風機にタイマーを付ける法令はないものの、実際はほぼすべてに搭載されているのだそうです。漏電や発火の心配や、節電も兼ねてないよりあった方が良いとは思いますけどね。

日本でも聞いたことがある？

筆者は生粋の日本人ですが、子どものころに誰かから「扇風機をつけっぱなしで寝ると死ぬぞ」と言われた記憶があるような気がするんですよねぇ。

実際1970年〜80年代には、扇風機が原因の死亡事故が新聞に掲載されたこともあったんですって。だから言われたのかも？

それ以降はぜんぜん聞きませんけど、まぁ風邪を引く程度なら、起こっても不思議ではありませんけどね？

中国では冷房＝空気清浄信仰が

もういっちょムダ知識ですが、中国ではエアコン冷房の温度が低いほど空気が清浄されると信じられているそうな。現地で聞いた話ですし、確かに夏はどこでも過剰に冷えており、風量もかなり強かった記憶があります。冷たい＝フレッシュ感は分かる気がしますけどね。

